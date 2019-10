Tra le fiction Rai del 2020 ci saranno anche L' amica geniale 2 e Il commissario Montalbano

Volevo fare la rockstar - nuova fiction della Rai : Trama e quando va in onda : Volevo fare la rockstar, la nuova fiction targata Rai Due con un cast brillante: quando va in onda nuova fiction in arrivo su Rai Due. Dopo i successi di Rocco Schiavone, il Cacciatore e la Porta Rossa la seconda rete della Rai continua nella sua opera di produzione di serie tv. Questa volta, però, non […] L'articolo Volevo fare la rockstar, nuova fiction della Rai: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Ball Fiction - il nuovo spettacolo di Marco Travaglio : Ball Fiction il nuovo spettacolo di e con Marco travaglio Dieci anni di Balle. No, non le fake news dei social network, che pure proliferano, ma finiscono con l’elidersi le une con le altre. Bensì le bufale lanciate dai giornali e rilanciate dai telegiornali e dai siti web per imporre alla gente il pensiero unico di una élite sempre più in crisi. Marco travaglio torna sul palcoscenico con un nuovo spettacolo di impegno civile, “Ball ...

Pezzi Unici - la nuova fiction della Rai : Trama e quando va in onda : Pezzi Unici, la nuova fiction della Rai con un cast d’eccezione: quando va in onda Autunno ricco in casa Rai per quanto riguarda le fiction. Dopo i successi di polizieschi d’autore come Rocco Schiavone e Imma Tataranni, passando per l’inossidabile Commissario Montalbano, l’autunno riserverà ai telespettatori più affezionati una nuova serie TV a metà strada […] L'articolo Pezzi Unici, la nuova fiction della Rai: ...

L'Isola di Pietro 3 : Trama e cast della nuova stagione della fiction di Canale 5 : In attesta del debutto della terza stagione della fiction, venerdì 18 ottobre 2019, scopriamo le novità e il cast completo de L'Isola di Pietro 3.

L’Isola di Pietro 3 - la terza stagione della fiction con Gianni Morandi : cast - Trama e anticipazioni : Venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro, la serie ambientata nello splendido scenario delL’Isola di San Pietro, che vede protagonista Gianni Morandi. La terza stagione della fiction si compone di 12 puntate, coprodotte da RTI e Lux Video e, oltre ai personaggi più amati di sempre, vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti nuovi: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Nelle nuove ...

Vite in Fuga : Trama e Cast Della Fiction Family-Thriller! : Tutto quello che c’è da sapere sulla Fiction family-thriller pronta a sorprendere il suo pubblico. Vi presentiamo “Vite in Fuga” con Anna Valle e Claudio Gioè come protagonisti. Vite in Fuga: il Cast di questa Fiction family-thriller Rai Rai Uno è pronto a sorprendere il suo pubblico, con la Fiction Vite in Fuga che promette grandi colpi di scena. È stata scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano, Giacomo Bendotti, Eleonora ...

Volevo Fare la Rockstar : Trama e Anticipazioni della Nuova Fiction! : Volevo Fare la Rockstar: tutte le Anticipazioni sulla Nuova fiction di Rai 1, che sceglie di far riflettere in maniera simpatica ma anche profonda. Ecco quello che c’è da sapere… Volevo Fare la Rockstar è la Nuova fiction che verrà mandata in onda presto sul piccolo schermo in autunno. E’ ambientata in Friuli Venezia Giulia e narra le vicende di Olivia che, appunto, aveva il grande sogno di imparare a cantare e diventare una ...

Ascolti tv - 'La sTrada di casa 2' batte Checco Zalone : Rai1 sTravince con la fiction : Quasi 4 milioni di telespettatori e il 17% di share per la seconda puntata della serie con Alessio Boni

«Friends» 25 anni dopo - 5 cose sull'amicizia e l'amore che sono uguali Tra fiction e realtà : Il 22 settembre 2019 sono 25 anni dalla prima puntata di «Friends» e tutti ci sentiamo più vecchi. Vedere invecchiare i protagonisti, soprattutto gli uomini, non ci tocca quanto accettare che le puntate e le scene di «Friends» che ricordiamo tanto bene dobbiamo posizionarle almeno due decenni fa. Meglio pensare ad altro, anzi, no, meglio concentrarsi proprio su queste, le scene, i dettagli o le puntate che tanto ci fanno ...

Fiction IMMA TATARANNI - sostituto procuratore : cast - Trama - anticipazioni : Da domenica 22 settembre su Rai 1 assisteremo ad una novità assoluta: la Fiction IMMA TATARANNI – sostituto procuratore, un nuovo family crime tratto dai romanzi di successo della scrittrice materana Mariolina Venezia. Determinata, esuberante e decisamente fuori dagli schemi, IMMA TATARANNI è un vero portento della natura, dotata di peculiarità molto diverse dalla classica donna di legge. Eccentrica e stravagante nel vestire, abile e ...

Fiction ROSY ABATE 2 - dal 18 settembre su Canale 5. Trama - anticipazioni : ROSY ABATE è tornata! L’amatissimo alter ego televisivo di Giulia Michelini è pronto ad infiammare il prime time di Canale 5 con la seconda stagione della fortunata Fiction targata Taodue, il cui debutto è previsto in prima serata con un doppio appuntamento mercoledì 18 e venerdì 20 settembre. Un nuovo adrenalinico capitolo, che avrà inizio sei anni dopo la prima stagione. ROSY, uscita dal carcere, cercherà suo figlio, ma si troverà ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore : la fiction Tratta dai gialli di Mariolina Venezia : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction che Rai 1 trasmetterà da domenica 22 settembre in prima serata, per sei appuntamenti. Con la regia di Francesco Amato, la trama della serie crime ruota attorno ai romanzi scritti da Mariolina Venezia e pubblicati con Einaudi editore, per una produzione che unisce Rai fiction e ITV Movie. Alla guida del cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore troviamo Vanessa Scalera, ...

Fiction Rai LA STraDA DI CASA 2 : cast - Trama e anticipazioni. Dal 17 settembre : Al via su Rai 1 da martedì 17 settembre 2019 la seconda stagione della Fiction La STRADA di CASA, il family noir con Alessio Boni che nell’autunno del 2017 tanto entusiasmò il pubblico dell’ammiraglia di Stato. Un nuovo capitolo che si apre all’insegna di nuovi eventi inspiegabili e misteri da risolvere. Per Fausto Morra (Boni), da poco uscito dal carcere dove ha scontato una pena di tre anni, inizia un enigmatico incubo. ...

Fiction Rai : UN PASSO DAL CIELO 5 al via. Cast - anticipazioni e Trama : Da giovedì 12 settembre il pubblico di Rai 1 potrà tornare nei suggestivi e incantevoli scenari delle Dolomiti, con le sue cime innevate, i prati in fiore e le acque splendenti dei laghi. Daniele Liotti rientra infatti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri nella quinta stagione di Un PASSO dal CIELO, la fortunata Fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Il nuovo racconto punterà molto sul fattore mystery ...