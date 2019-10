Tim | il nuovo presidente è l’ex dg di Bankitalia Salvatore Rossi Prima missione

Calcio Femminile - TimVision nuovo canale della Figc : Accordo Figc - TimVision TimVision si allarga al Calcio Femminile. Grazie all’estensione del propria ventennale partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Fgic), la tv di Tim amplierà la propria offerta sportiva tingendosi di rosa. TimVision diventa infatti title sponsor del campionato di Serie A Femminile e delle principali competizioni organizzate dalla divisione Calcio Femminile della Federazione. L’accordo è stato ...

Salvatore Rossi nuovo presidente Tim : Prende il posto di Fulvio Conti, dimessosi a fine settembre. La cooptazione in consiglio sarà poi ratificata dalla prima assemblea utile dei soci

Vasco Rossi ritorna con un nuovo brano. L'ulTimo : Vasco Rossi sta per tornare. Il 25 ottobre uscirà la sua nuova canzone "Se ti potessi dire" e sui social il rocker ha stuzzicato la curiosità dei fan con un’anteprima esclusiva. "Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l'ora che l'ascoltiate", sono le parole che Vasco ha riservato ai suoi follower, pubblicando un estratto del nuovo brano e del video. Il singolo, già disponibile in PreSave su Spotify, PreAdd su Apple Music e ...

Il piano della Juventus : 300 milioni di invesTimenti per arrivare ad un nuovo CR7 : L'obbiettivo della Juventus, negli ultimi anni, è stato quello di crescere in campo ma anche e soprattutto a livello economico. La società bianconera, però, non si vuole di certo fermare e punta a diventare sempre più forte in tutti i settori. Andrea Agnelli, nei prossimi anni, vorrà confermare il suo club ai vertici del calcio mondiale tenendo il passo dei grandi team europei. In particolare, quest'oggi, la Gazzetta dello Sport, si è ...

Arrestata di nuovo Jane Fonda per le proteste sul clima : ha annunciato che si farà arrestare ogni venerdì per le prossime 14 setTimane : Jane Fonda è stata nuovamente Arrestata per il suo secondo venerdì di protesta per il clima davanti a Capitol Hill. Insieme all’attrice 81enne, è stato arrestato anche Sam Waterson che è insieme a Fonda tra i protagonisti della popolare serie televisiva “Gracie and Frankie”. L’attrice appare, con un cappotto rosso, basco nero e grandi occhiali da sole, sorridente nelle foto mentre mostra le mani ammanettate con le ...

Maradona di nuovo nonno (l’annuncio) e altro caso di figlia illegitTima : Maradona è diventato di nuovo nonno, Diego Junior papà: l’annuncio a Pomeriggio 5. Intanto, in Argentina, monta un nuovo caso di ‘figlia illegittima’ riguardante El Pibe de Oro Maradona è diventato nonno per la quarta volta. La famiglia del Pibe de Oro si allarga. Poche ore fa è nata India, la figlia di Diego Armando […] L'articolo Maradona di nuovo nonno (l’annuncio) e altro caso di figlia illegittima proviene da ...

Spunta un nuovo erede (illegitTimo) della famiglia reale britannica : chiesto il DNA della regina Elisabetta : Buckingham Palace non ha tregua dagli scandali. Un pensionato francese ha pubblicato un libro in cui rivela al mondo di essere, con molta probabilità, erede dei Windsor e per fare luce su questa vicenda ha chiesto alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. Lui si chiama Francois Graftieaux, ha 73 anni, e ha raccontato che suo padre, Pierre-Edouard, era figlio illegittimo di Edoardo VIII, il Duca di Windsor zio di Elisabetta che ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : il nuovo protagonista Tim è malato? : Si è parlato tanto, tantissimo del nuovo personaggio chiave della prossima stagione Tempesta d’amore. Eppure la domanda principale è ancora senza risposta: perché Tim Degen (Florian Frowein) non è stato cresciuto da suo padre Christoph (Dieter Bach) a differenza del gemello Boris? Ancora non possiamo chiarire questo mistero, ma dei nuovi indizi in arrivo dalla Germania ci hanno fornito degli interessanti spunti di riflessione. Ecco dunque cosa ...

Lexus lancia il nuovo RX Hybrid : il pioniere dei SUV ancora più mulTimediale e sicuro : Design elegante e dinamico, interni altamente funzionali, sicurezza ai vertici della categoria. Migliorano stabilità e...

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale : 350 milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il setTimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Guida Fortnite Capitolo 2 : dove si trova la F nella schermata Nuovo Mondo della SetTimana 1 : Dopo averci costretti ad osservare per ore un buco nero, Fortnite Capitolo 2 ha finalmente preso il via su PC, console e dispositivi mobile. E lo ha fatto con una quantità davvero incredibile di contenuti mai visti prima nella Battaglia Reale a marchio Epic Games. Potete consultarli nel nostro speciale, lasciandovi travolgere da una nuova isola in cui combattere - con tante nuove location! -, da armi inedite, un Pass Battaglia ricco di bonus e ...

Roberto Cavalli esce dall'ospedale : "Dopo due setTimane mi sento come nuovo" - : Novella Toloni Lo stilista, dopo le preoccupanti notizie sul suo ricovero, è tornato a parlare sui social per tranquillizzare i fan e per annunciare le dimissioni e il rientro a casa Roberto Cavalli sta bene. Dopo il grande spavento in seguito alla notizia del suo ricovero, i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo. Lo stilista è stato dimesso dall'ospedale nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre. A comunicare il rientro a ...

Nuovo stadio Cagliari - le ulTime indicazioni dal sindaco e dal presidente Giulini : Nuovo stadio Cagliari – “Nuovo stadio? E’ l’occasione anche per riqualificare una parte importante della citta’. Speriamo di portare la delibera nei prossimi giorni in consiglio comunale affinche’ si possa cominciare la fase di progettazione”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in riferimento agli ultimi dettagli dell’iter per la realizzazione del Nuovo ...

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in setTimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...