The Resident | la terza stagione in onda da stasera su FoxLife

Un nuovo POTUS in tv - David Oyelowo di Selma è protagonista di The President Is Missing dal libro di Clinton : Dopo Tony Goldwyn in Scandal e Frank Underwood in House of Cards, l'America si prepara ad avere un nuovo Presidente in tv. Stavolta si tratta di David Oyelowo di Selma, che reciterà nel ruolo di un riluttante Presidente degli Stati Uniti in The President Is Missing, serie drammatica di Showtime basata sul romanzo di successo del Presidente Bill Clinton e James Patterson. La potenziale serie, di cui per ora sarà prodotto solo un episodio ...

«The Politician» : Ryan Murphy e il (futuro) Presidente degli Stati Uniti : The PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe Politician parla di ambizione, e del prendersi ciò che si vuole, ma alcune scene potrebbero disturbare chi soffre di salute mentale instabile. Inizia con questo monito (che è già tutto un programma) la nuova serie di Ryan Murphy, dal 27 settembre su Netflix. Incentrata sul mondo della politica (e non solo), ha come ...

Il presidente tedesco Steinmeier a Napoli : tappe al GoeThe - Santa Chiara e Sanità : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier oggi a Napoli dopo essere stato a colloquio al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Steinmeier ha raggiunto il capoluogo partenopeo in...