Thailandia | il re ripudia la sua concubina ufficiale | “Si atteggia a regina e sfida la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il re di, Rama X, hato la suaaccusandola di essersita a. “Il comportamento della consorte reale è stato considerato irrispettoso”, si legge sulla Gazzettathailandese. La bella Sineenat Wongvajirapakdi, 34 anni, era stata insignita del titolo di “consorte reale” lo scorso luglio, appena due mesi dopo il matrimonio del sovrano con laSuthida Bajrasudhabimalalakshana, 41 anni, sua quarta moglie. Era da più di un secolo che il titolo di “consorte reale” non veniva dato più a nessuno. In agosto erano state diffuse fotodella giovane donna, sia in abito tradizionale accoccolata ai piedi del trono dove sedeva il 67enne sovrano, che in divisa militare ai comandi di un jet dell’aviazione. La giovane però, “non ha rispettato le tradizioni reali cercando di apparire ...

