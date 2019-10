Terremoto | via libera al decreto che proroga a dicembre 2020 lo stato di emergenza

Da Cdm via libera a dl Terremoto : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al dl terremoto, un provvedimento per velocizzare la ricostruzione nelle zone del Centro Italia – Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – messe in ginocchio dal sisma. L'articolo Da Cdm via libera a dl terremoto sembra essere il primo su Meteo Web.

L'Aquila - cadono frammenti dal viadotto dopo una scossa di Terremoto : Luca Sablone In corso interventi di messa in sicurezza antisismica: prevista l'installazione di reti per evitare la caduta di ulteriori frammenti Paura per dei calcinacci che si sono staccati da un viadotto dell'A24 che passa sulla Strada Statale 17, uno dei luoghi più trafficati de L'Aquila. Ad essere coinvolto è stato un automobilista che fortunatamente è rimasto illeso; lo stesso conducente ha avvertito i vigili del fuoco che

Sei persone sono state rinviate a giudizio per il crollo di una palazzina di Amatrice nel Terremoto del 2016 : tra di loro c'è l'ex sindaco Sergio Pirozzi : Il gup del tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio sei persone per il crollo di una palazzina di Amatrice avvenuto a causa del terremoto nel Centro Italia del 2016: l'edificio, costruito nell'ambito del progetto di edilizia residenziale pubblica INA-Casa,

Terremoto Calabria : traffico ferroviario sospeso in alcune tratte : Dalle 08:10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (gruppo FS Italiane) dopo il Terremoto in Calabria, nell'area di Catanzaro. Gli accertamenti riguardano le linee Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido, dove è sospeso nell'intera tratta; Crotone – Roccella, dove il traffico è sospeso nella

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l'Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell'area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli

Toscana : scossa di Terremoto in Versilia - tremori tra Massa - Viareggio e Lucca : Attività sismica in aumento nelle ultime 48 ore sull'asse Italia-Albania, con vari episodi di lieve e moderata entità (escludendo le forti scosse avvenute ieri pomeriggio sul litorale albanese).

Scossa di Terremoto al Sud Italia - magnitudo 4.2 : bloccate le linee ferroviarie : Ci risiamo, una forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 al largo della costa della provincia di Cosenza in Calabria. Cosa è successo? L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla Scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani

Terremoto M4.2 al largo della Calabria : sospesa circolazione ferroviaria per verifiche : Un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km: lo riporta l'INGV. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. In seguito alla scossa, in via precauzionale e come da protocollo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche