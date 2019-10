Fonte : fanpage

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ildeiha dato il via libera alsuldel Centro Italia. Con questo provvedimento si prevede la proroga fino al 31 dicembredellod'emergenza per i territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal sisma. Novità anche per la ricostruzione privata e lo smaltimento delle macerie.

MediasetTgcom24 : Terremoto, il Consiglio dei ministri approva il decreto #consigliodeiministri - fanpage : Terremoto, Consiglio dei ministri approva il decreto: stato d’emergenza prorogato al 2020 - AS3691 : RT @LaStampa: Il consiglio dei Ministri allunga fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni emergenziali e introduce nuovi interventi per acce… -