Terremoto Centro Italia | stato di emergenza prorogato fino a dicembre 2020

Dl Terremoto - 725 mln per ricostruzione in Centro Italia. Testo a Palazzo Chigi : Roma - L'estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020, contestualmente all'erogazione per il 2019 di 380 milioni da attingere al Fondo per le emergenze nazionali previsto nell'ambito del codice della Protezione Civile e di altri 345 per il 2020, attraverso l'uso delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario: sono alcune delle novità nel decreto legge ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Decreto legge per l’Umbria - accelerare la ricostruzione” : “Stiamo lavorando a un decreto Terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine dell’Eurochocolate. L'articolo Terremoto Centro Italia, Conte: “Decreto legge per l’Umbria, accelerare la ...

Terremoto avvertito in provincia di Catania - epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a un km nord da Milo (Catania) alle 03:06:07, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato nell’area delle pendici orientali dell’Etna, dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto avvertito in provincia di Catania, epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : “Lunedì Cdm sulla ricostruzione - si va verso il decreto legge” : “La manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo lavorando a un decreto legge sul Terremoto, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione“: lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo ad una domanda sulle parole di Di Maio. “Stiamo lavorando – ha proseguito Conte – e confido che ...

Terremoto nelle Filippine : epicentro sull’isola di Mindanao - 4 morti e decine di feriti : Almeno 4 morti e 30 feriti: è il bilancio del Terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale (le 13:37 in Italia) l’isola di Mindanao, nelle Filippine. Diverse le frane e gli edifici crollati. Le Filippine si trovano sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove sono presenti placche tettoniche fonte di frequenti attività sismiche e vulcaniche. L'articolo Terremoto nelle Filippine: epicentro sull’isola di ...

Terremoto in Calabria - epicentro al largo di Crotone : magnitudo 3.7 : Scossa avvertita alle 13:54 nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese ad una profondità di 9 km.Continua a leggere

Scossa di Terremoto avvertita in Calabria - epicentro al largo di Crotone [LIVE] : E’ stata avvertita alle 13:54 una Scossa di terremoto nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone) ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria, epicentro al largo di Crotone ...

Terremoto Centro Italia : due lievi scosse a Cittareale (Rieti) : Due scosse di Terremoto si sono verificata stamane nell'Italia centrale, al confine fra Lazio e Umbria. La prima scossa, alle ore 08.28, ha avuto magnitudo 2.5 sulla scala Richter e si è verificata...

Terremoto OGGI A L'AQUILA M 3.1/ Ingv - scossa Centro Italia : epicentro a Capitignano : TERREMOTO OGGI, 12 ottobre 2019, a L'AQUILA: la scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 14:29.

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 14.29. L’epiCentro è stato localizzato a Capitignano, in provincia di L’Aquila, mentre l’ipoCentro a soli 11.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto: nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto oggi Bari - M 2.2/ Ingv ultime scosse : epicentro nel mar Adriatico : Terremoto oggi Bari, M 2.2 Ingv ultime scosse: l'epicentro è stato rilevato nel mar Adriatico della Puglia, poco dopo la mezzanotte

Terremoto Sicilia : scossa nella costa - epicentro tra Lipari e Milazzo [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa: l’epicentro è stato localizzato tra Milazzo e Lipari, mentre l’ipocentro a 197 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 16:11. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa nella costa, epicentro tra Lipari e Milazzo [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : riaprono in anticipo le strade del sisma : La Provincia di Ascoli Piceno, accogliendo le richieste dei Comuni e delle popolazioni di Acqusanta Terme ed Arquata del Tronto, nei prossimi giorni riaprirà in anticipo una serie di strade provinciali chiuse a causa del Terremoto. Si tratta in particolare della provinciale Tallacano nel Comune di Acquasanta Terme e delle strade provinciali Colle e Trisungo-Tufo nel Comune di Arquata del Tronto, nelle quali l’Anas ha effettuato una serie ...

Scossa di Terremoto avvertita in Calabria : epicentro a Caraffa di Catanzaro - gente in strada e scuole evacuate [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L’evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. Gli istituti scolastici, in via precauzionale, sono stati evacuati, anche perché la Scossa ha suscitato molta paura. Dalle prime ...