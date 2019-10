Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : esordi vincenti per Sabalenka - Bertens e Shuai Zhang : E’ cominciato oggi quello che agli occhi dei più è conosciuto come il “masterino” della WTA, l’Elite Trophy che si gioca a Zhuhai e che racchiude buona parte del meglio di quanto rimasto fuori dalle Finals che cominceranno a Shenzhen da domenica 27. Sono 12 le giocatrici impegnate, suddivise in quattro gruppi da tre. In questa prima giornata, tutti i successi sono arrivati in due set. L’esordio nel Gruppo Azalea ...

Tennis - Wta Finals 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Al via domenica 27 ottobre le Finals WTA di Shanghai, che vedono impegnate le migliori otto Tenniste al mondo del 2019. La formula sarà atipica per un classico torneo Tennistico: le giocatrici saranno divise in due gironi all’italiana e le prime due passeranno alla seconda fase ad eliminazione diretta. Le otto qualificate sono Ashleigh Barty (Australia, 1), Karolina Pliskova (Repubblica Ceca, 2), Naomi Osaka (Giappone, 3), Simona Halep (Romania, ...

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Belinda Bencic trionfa in finale chiudendo la settimana perfetta - Pavlyuchenkova battuta in tre set : Belinda Bencic torna definitivamente nel gotha del Tennis mondiale vincendo il WTA Premier di Mosca. La svizzera, grazie al successo in finale sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 3-6 6-1 6-1, ritorna al numero 7 del ranking WTA (che mancava dal 22 febbraio 2016) dopo aver già conquistato la qualificazione alle Finals di Shenzhen, che partiranno domenica 27. Per lei si tratta del quarto torneo vinto in carriera sulle dieci finali ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : i risultati delle semifinali. Ultimo atto Ostapenko-Goerges : Disputate le semifinali del tabellone di singolare del torneo WTA International di Lussemburgo: sul cemento indoor del Granducato oggi è stata delineata la finalissima di domani che si giocherà tra la numero 2, la tedesca Julia Goerges, e la wild card lettone Jelena Ostapenko. Eliminate la numero 3, la kazaka Elena Rybakina, e la numero 8, la russa Anna Blinkova. La teutonica Julia Goerges vince contro la kazaka Elena Rybakina, numero 3, in meno ...

Tennis - WTA Finals 2019 : definite le otto qualificate. Ci sono Barty e Osaka - out Serena Williams : Si è definito il quadro delle otto qualificate alle WTA Finals 2019 che si disputeranno a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. Si tratta del torneo riservato alle migliori otto Tenniste della stagione e che chiuderà l’annata di questo sport al femminile prima della Finale della Fed Cup. L’ucraina Elina Svitolina si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, pronostico apertissimo visto l’equilibrio ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Rimonta vincente di Julia Goerges : Tempo di quarti di finale anche per il torneo WTA International di Lussemburgo: sul cemento indoor del Granducato oggi giornata positiva per le teste di serie superstiti, passate tutte alle semifinali: avanzano la numero 2, la tedesca Julia Goerges, la numero 3, la kazaka Elena Rybakina, e la numero 8, la russa Anna Blinkova. La teutonica vince in Rimonta nell’unico match terminato al terzo set, contro la portoricana Monica Puig, ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : i risultati dei quarti di finale. Eliminata anche Kiki Bertens : Nel torneo WTA Premier di Mosca si sono disputati oggi tutti i quarti di finale: sul cemento indoor russo sono saltate ben due teste di serie, e certamente la caduta più rumorosa è quella della numero 2 del tabellone, l’olandese Kiki Bertens. L’unica favorita del seeding ancora in corsa è la svizzera Belinda Bencic, numero 3. La neerlandese è infatti Eliminata a sorpresa dalla transalpina Kristina Mladenovic, la quale, al termine di ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : i risultati del 17 ottobre. Avanza Kiki Bertens - cade Elina Svitolina : Con i quattro match odierni giocati nel torneo WTA Premier di Mosca si sono completati gli ottavi di finale: sul cemento indoor russo sono saltate ben due teste di serie, e certamente la caduta più rumorosa è quella della numero uno del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina. L’ucraina è infatti eliminata a sorpresa in tre set dalla padrona di casa russa Veronika Kudermetova, che la spunta in tre set, con lo score di 6-2 1-6 7-5, ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : Jelena Ostapenko elimina Elise Mertens - ai quarti anche Lottner - Blinkova - Puig e Goerges : Si sono disputati oggi i cinque incontri conclusivi del secondo turno al WTA International del Lussemburgo, allineando, dunque, il tabellone ai quarti di finale. Diverse le sorprese e i match intensi in questa quarta giornata. Il colpo principale lo mette a segno la lettone Jelena Ostapenko: l’ex vincitrice del Roland Garros, che sta cercando di risalire la china, estromette la numero 1 del seeding, la belga Elise Mertens, con una ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Bencic va avanti rischiando - ok Alexandrova - fuori Vekic e Yastremska : Si sono giocati oggi quattro degli otto incontri di secondo turno, equamente divisi per parte di tabellone, del torneo WTA Premier di Mosca, altrimenti noto come Kremlin Cup. Andiamo a vedere quanto accaduto nel corso della giornata. Nella parte alta del tabellone, cade la testa di serie numero 4, la croata Donna Vekic, attesa in verità da un confronto molto più delicato di quanto non dica il seeding: la ceca Karolina Muchova, infatti, è numero ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : Blinkova elimina Gauff. Ai quarti Siegemund e Gasparyan : Le fatiche della settimana di Linz, coincise anche con il primo titolo della carriera a livello WTA, si sono fatte sentire per Cori Gauff, che è stata subito eliminata al primo turno del torneo di Lussemburgo. La giovane americana è stata sconfitta in due set dalla russa Anna Blinkova con il punteggio di 6-4 6-0 dopo un’ora di gioco. Vittoria in rimonta per la tedesca Julia Goerges che, dopo aver perso il primo set (5-7) con la giapponese ...

Tennis - il calendario WTA 2020 : tante novità e 60 eventi in programma. Confermata la tappa a Palermo : Una stagione ricca di tornei quella del circuito WTA di Tennis, in vista del 2020. 60 eventi (ivi compresi i quattro Major e le Olimpiadi Tokyo) che non saranno facili da gestire dalle giocatrici. In un calendario fitto di impegni, vi saranno due nuovi Premier: Adelaide nella seconda settimana dell’anno e Berlino sull’erba. Per quanto riguarda i tornei International, vi saranno le nuove sedi di Bad Homburg (Germania), Lione (Francia) ...

Tennis - il calendario WTA 2020 : tante novità e 60 eventi in programma. Confermata la tappa a Palermo : Una stagione ricca di tornei quella del circuito WTA di Tennis, in vista del 2020. 60 eventi (ivi compresi i quattro Major e le Olimpiadi Tokyo) che non saranno facili da gestire dalle giocatrici. In un calendario fitto di impegni, vi saranno due nuovi Premier: Adelaide nella seconda settimana dell’anno e Berlino sull’erba. Per quanto riguarda i tornei International, vi saranno le nuove sedi di Bad Homburg (Germania), Lione (Francia) ...