Tennis | Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea L’obiettivo ATP Finals è difficile

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

Tennis - Matteo Berrettini e Fabio Fognini verso le ATP Finals. La situazione di classifica e su quali avversari fare la corsa : La corsa alle ATP Finals 2019 entra nella fase più calda possibile, con gli ultimi tre tornei della stagione nel circuito che conta: gli ATP 500 di Basilea e Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. La bella notizia è che ci sono due italiani a poter sognare l’accesso alla manifestazione che dal 2009, e ancora per quest’anno e il 2020, si terrà a Londra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Per quanto riguarda il ventitreenne romano, ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Fabio Fognini battuto in un’ora da Janko Tipsarevic : Dura un’ora il torneo ATP 250 di Stoccolma per Fabio Fognini: sul cemento indoor svedese l’azzurro, esentato dal primo turno in quanto numero uno del seeding, all’esordio è nettamente superato dal serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, che si impone con un duplice 6-1. Nel primo set parte bene Fognini, che capitalizza la prima palla break ed a trenta opera lo strappo in apertura. Immediato, e con le ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini attualmente qualificato. Fabio Fognini spera ancora : ancora due settimane e si conosceranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2019 di Londra. Un traguardo che è ampiamente alla portata di Matteo Berrettini e che Fabio Fognini spera di raggiungere ancora. La possibilità di vedere due azzurri a Londra è remota, ma tutto è ancora possibile e sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy a dare la sentenza definitiva. Per le ATP Finals sono già sei i Tennisti qualificati (Nadal, Djokovic, ...

Tennis : Fabio Fognini virtualmente n.11 dell’ATP Race. Tutte le possibili variazioni per la qualificazione alle Finals : Fabio Fognini continua la propria avventura nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) e sconfigge anche il russo Karen Khachanov. Una prestazione di grande qualità per l’azzurro che ha saputo interpretare tutti i momenti del match, facendo proprio il confronto e qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale di questo torneo. Un successo importante anche per un altro obiettivo, ovvero le ATP Finals di Londra. Per essere parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Kukushkin. L’azzurro agli ottavi di finale : Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del ...