Tangenziale intasata a causa dei lavori | tifosi veronesi scortati sulla Nola Villa-Literno

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, attacca duramente Napoli per il comportamento riservato aiscaligeri in occasione di Napoli-Verona, sabato pomeriggio. Le accuse Un “trattamento inaccettabile”, dice. “Inspiegabile”, una “vicenda grave”. Si riferisce ai tempi di ingresso allo stadio San Paolo, scrive Repubblica Napoli. I 598del Verona, muniti di regolare biglietto e giunti a Napoli a bordo di pullman, sono entrati infatti nell’impianto solo all’inizio del secondo tempo. “Uno sgarbo” ai, per il sindaco della coalizione di centrodestra. Ma anche un comportamento sportivamente scorretto, perché la squadra ha giocato un tempo intero senza i suoi sostenitori. Il sindaco sostiene di aver raccolto la testimonianza die dirigenti dell’Hellas e annuncia l’invio di una lettera formale al prefetto ...

