Suso | la rivolta dei tifosi del Milan lo confina in panchina | la scelta di Pioli | un

Milan - #Susoout : la rivolta contro Suso dei tifosi - nel mirino lo spagnolo : Le sue prestazioni scialbe e il suo continuo impiego in campo da parte di Giampaolo prima e Pioli poi, hanno portato all'esasperazione i tifosi del Milan. L'esterno spagnolo Suso non riesce ad ingranare in questa stagione, tanto da diventare uno dei protagonisti in negativo di questo inizio di campi