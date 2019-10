Sul numero di novembre - Comprare un' auto nuova senza anticipo | la nostra inchiesta

Golf - PGA Tour 2020 : Justin Thomas vince Sul filo di lana la CJ Cup e torna numero 4 del mondo : Justin Thomas torna a vincere un torneo sul PGA Tour dopo oltre un anno dall’ultima volta, ed è già certo di tornare, con questo risultato, al numero 4 del ranking mondiale. L’ex vincitore del PGA Championship è riuscito a imporsi, per la seconda volta in tre anni, nella CJ Cup @ Nine Bridges, in Corea del Sud, dopo un finale bellissimo in cui riesce a prevalere, all’ultima buca, con un birdie, al neozelandese Danny Lee, che ...

Quote Liechtenstein-Italia - si punta Sul marcatore : Belotti scelta numero uno : L’Italia è ormai qualificata e domani in Liechtenstein sarà soltanto una passerella. Nonostante ciò, e anche per mettere in cascina un altro record, gli azzurri (visto l’avversario) non dovrebbero avere granché problemi ad avere la meglio dell’avversario. Il risultato è blindato dai betting analyst, visto l’1,01 offerto da Snai per il 2. A dare più spunti ai bookmaker è invece la formazione che Roberto Mancini ...

Immigrazione - piroetta di Angela Merkel Sul patto di Malta : "Niente ridistribuzione se il numero aumenta" : L'accordo di Malta sulla ridistribuzione dei migranti che sbarcano nel nostro Paese rischia già di saltare. A prendere le distanze è la Germania di Angela Merkel. "Dobbiamo proteggerci, per prevenire il pull factor, il fattore di attrazione. Abbiamo detto che, se questa soluzione viene abusata e le

PS5 : Numerosi dettagli Sulla nuova console di Sony : E’ ufficiale, la Playstation 5 sarà disponibile sul mercato per la fine del 2020, ad annunciarlo è stata Sony stessa. Mark Cerny, system architect di PS5 su Wired ha colto l’occasione per svelare delle interessanti informazioni sulla console che vi riportiamo a seguire. Playstation 5: Tutto quello che c’è da sapere La console supporterà la tecnologia ray-tracing, la quale non sarà ...

Ronaldo Sul suo futuro a SportBible : “Sono competitivo - voglio essere il numero uno” : Il portale gianlucadimarzio.com, riporta di un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a SportBible. Ronaldo parla del suo futuro e dichiara di voler essere sempre il numero uno, anche lontano dai campi di gioco “Tra qualche anno però CR7 dovrà pensare alla sua vita fuori dal campo di calcio, anche se sta già lavorando per raggiungere anche lì il top. Rimanere alla pari di Tiger Woods, Lebron James, Roger Federer, gli altri ...

Sul numero di ottobre - Inchiesta patenti : ora guidare costa un patrimonio : La tegola dellIva, caduta sulle autoscuole e sulle famiglie italiane il 2 settembre, ha provocato un terremoto nel mondo dellistruzione automobilistica. Avendo avuto sentore, a fine agosto, del possibile aumento delle tariffe, abbiamo deciso di visitare in incognito, per due volte, quaranta autoscuole di Torino, Milano, Napoli e Bari. La prima visita è stata fatta con i vecchi prezzi ancora in vigore, la seconda una dozzina di giorni dopo ...

Sul numero di ottobre - Inchiesta sui guardrail killer : Se il guardrail è un killer: Quattroruote di ottobre si occupa anche degli incidenti mortali sulle barriere stradali prive di protezioni ai terminali e di attenuatori durto. Secondo lIstat, il 10% degli incidenti più gravi è dovuto a urti contro ostacoli stradali. E ogni cento sinistri, cinque morti sono provocati da uninadeguata protezione degli elementi delle carreggiate. I quali, peraltro, non sempre vengono ripristinati con curo dal ...

La discussione finale Sul taglio del numero dei parlamentari inizierà il 7 ottobre alla Camera : La discussione finale sulla legge per il taglio del numero dei parlamentari si terrà alla Camera il 7 ottobre, come ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo; la votazione è stata programmata per l’8 ottobre. La discussione è stata fissata

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega eSulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale nella prima commissione, quella degli Affari Costituzionali, e la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo...

Malagò chiede una punizione per l’Italia? La verità Sulle lettere del numero 1 del Coni al Cio : Lo sport italiano nel caos: Malagò chiede una sanzione per l’Italia? Tutta la verità sulle lettere del Presidente del Coni al Cio Caos nel mondo dello sport italiano: il quotidiano La Repubblica ha diffuso una notizia che sta facendo tanto clamore. Dopo la nascita della società Sport e Salute, che ha sottratto al Coni la gestione dei fondi destinati allo Sport, sembra che il Cio abbia ricevuto due dure lettere, il 30 ed il 31 luglio ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna Sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...