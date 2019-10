“Sul mio sedere | una bestia” Choc per Ginevra Pisani | la professoressa de L’Eredità

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Brutta disavventura per. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che oggi è una delle professoresse de, stava andando a un appuntamento di lavoro quando è stata palpeggiata in mezzo alla strada. È stata proprioa raccontare su Instagram l’accaduto. La 21enne napoletana, ex fidanzata di Claudio D’Angelo, è rimasta sconcertata per quanto le è accaduto a Milano, in strada, davanti a tutti. Attraverso le Instagram stories laè sfogata e ha tirato fuori tutta la rabbia: è stata palpeggiata in mezzo alla strada ma nessuno ha mosso un dito per difenderla.ha raccontato di essersi messa a piangere dopo il fatto. “Mentre stavo attraversando la strada e altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto – ha raccontato scioccata – Tra di loro sbuca un ragazzo nero che decide di toccarmi il. Ma non toccarlo ...

FedericaMog : Oggi sul mio blog: Due decisioni importanti e un errore storico - CarloCalenda : No, non ti blocco anche se sei un cafone maleducato perché sul mio operato ho il dovere di rispondere Si ho varato… - VittorioSgarbi : Sabato 26 ottobre inauguro l'Anno Accademico della 'Scuola di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali' degli Is… -