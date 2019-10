Studenti asini e peggio di 10 anni fa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Francesca Angeli Lettura, matematica e scienze: i 15enni falliscono gli obiettivi di miglioramento Ue Italia ancora in emergenza educativa. L'allarme sul progressivo declino dell'istruzione degliitaliani lanciatofa non è servito a nulla. Il confronto dei dati sulle competenze dei quindicenni italiani del 2009 con quelli del 2018 a quasi diecidi distanza è impietoso perché nulla è cambiato anzi le cose vanno. Tanto più ci si chiede a che cosa servano quindi i test di valutazione se poi i risultati, sempre più scarsi, non diventano l'occasione per individuare le criticità e affrontarle. L'ingrato compito per un triste confronto spetta alla rivista del settore Tuttoscuola che ha preso i dati del 2009 e quelli del 2018 per scoprire così che i cattivi risultati di ieri restano invariati e soprattutto che le ragioni alla base di quelle difficoltà sono ...

