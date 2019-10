Studente morto a scuola | il padre di Sukhraj | “Aveva fatto la visita medica sotto sforzo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Voglio giustizia, ho perso mio figlio”. Parla ildiRathor, il quattordicenneche si è accasciato ed èdurante la lezione di educazione fisica all’Istituto Tecnico Tecnologico Barsanti di Castelfranco Veneto. Jasbir Rathor, che vive con la famiglia a Riese Pio X, si appella a una circostanza molto precisa. “Stava bene tanto che anche gli ultimi esami per il certificato medico sportivo avevano dato un risultato positivo e oggi avrebbe giocato la sua prima partita di calcio della stagione. Non so cosa sia successo, non riesco a trovare una ragione a tutto questo, qualcuno deve darmi delle spiegazioni”. In effetti qualche problema di salute, legato all’epilessia,lo aveva manifestato in passato. Ma lo zio Parmjit Singh asicura:unamedico sportivaproprio giovedì scorso e il risultato era positivo tanto che ...

