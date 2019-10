Strangolata dal marito | la figlia di Giulia Lazzari tolta ai nonni | “Sapevano di Roberto”

Giulia - Strangolata e uccisa dal marito. La gelosia su WhatsApp : «Non truccarti - fatti brutta - non salutare i maschi» : «Non truccarti, fatti brutta, non salutare nessun maschio, così mi risparmio 30 anni per omicidio». Erano alcuni dei messaggi che Giulia Lazzari riceveva dal marito Roberto Lo Coco. La ragazza, 23 anni, è stata strangolata e uccisa dal coniuge. È morta nove giorni dopo l’aggressione subita durante una lite nel rodigino, ad Adria. Madre di una bambina di 4 anni, era ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, nel ...

Rovigo - Strangolata dal marito : Giulia Lazzari muore dopo 9 giorni di coma : Si è spenta oggi pomeriggio dopo nove giorni di coma la giovanissima Giulia Lazzari, la 23enne aggredita lo scorso 8 ottobre dal marito nell'abitazione di famiglia ad Adria, in provincia di Rovino.La giovane aveva deciso di lasciare il marito tossicodipendente, il 28enne Roberto Lo Coco, e quest'ultimo, nel corso di una lite, l'aveva strangolata e ridotta in fin di vita. Le condizioni di Giulia Lazzari, madre di una bimba di 4 anni, erano ...

Pozzo d'Adda - Strangolata dal compagno : l'ultima lite pochi giorni fa ma Charlotte non aveva denunciato : Per due volte erano dovuti intervenire i carabinieri, e la terza lite è stata fatale a una 26enne di origine ivoriana, Charlotte Yapi Akassi, madre di due figli, strangolata dall'uomo con...

Ho male alle mani - forse l’ho Strangolata! Roberta - uccisa nella vasca da bagno dal fidanzato : "Ho male alle mani, credo di averla strangolata". Con queste parole Francesco D'Angelo ha confessato prima al padre e poi agli inquirenti l'omicidio della sua fidanzata, la 32enne Roberta Perillo, trovata morta nella vasca da bagno della sua casa di via Rodi a San Severo, in provincia di Foggia, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio. L'uomo, 37 anni e affetto da problemi psichici, l'avrebbe ammazzata al culmine di un litigio. \\Fermato ...