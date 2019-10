Stefano Cucchi | il rapper Hegokid racconta la sua ultima settimana di vita in un brano

Dieci anni fa moriva Stefano Cucchi : La notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 inizia la nota e tristissima vicenda che ancora oggi attende delle risposte. Stefano Cucchi, 31 anni, geometra romano, viene fermato in via Lemonia il 15 ottobre. Il giovane viene trovato in possesso di 28 grammi di hashish e qualche dose di cocaina. I carabinieri lo accompagnano poche ore dopo in quello che risulta essere il suo appartamento, e in seguito alla perquisizione non viene trovata altra ...

Stefano Cucchi - a 10 anni dalla sua scomparsa la sorella scrive : 'Vittima della giustizia' : Quella di Stefano Cucchi è una vicenda che ha toccato il cuore di tutti. Il giovane 31enne fu arrestato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 per possesso di droga. Dopo una settimana dal suo arresto, morì. La sorella Ilaria Cucchi, che ha sempre combattuto in prima linea per portare alla luce la verità sulla morte di suo fratello, ha scritto un post su Facebook nel quale ha detto: "Dieci anni fa, Stefano moriva di giustizia". Dopo ben ...

Stefano Cucchi - un fantasma diventato caso giudiziario. E lo si deve soprattutto a sua sorella : La mattina del 22 ottobre 2009, all’ospedale Pertini moriva Stefano Cucchi. Era ricoverato nel reparto di medicina protetta. Venne trovato morto nel suo letto alle 6 del mattino, al cambio turno degli infermieri. Un decesso subito qualificato per cause naturali. Un povero tossicodipendente in meno di cui non sarebbe importato a nessuno. Uno dei tanti ultimi che era finito lì dopo essere passato da un’aula del tribunale di Roma “tra gli arrestati ...

Il rapper HegoKid interpreta Stefano Cucchi in “Stefano” : Mantenere viva la memoria, per questo il rapper milanese HegoKid per il suo ritorno ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "Stefano", disponibile da oggi in anteprima su tutte le piattaforme di download e streaming. "Stefano" è un brano intenso e delicato, in cui viene raccontata in modo minuzioso l'ultima settimana di Stefano Cucchi, dalla sera dell'arresto alla sua scomparsa. Il brano viene pubblicato in occasione del decennale del noto ...

Stefano Cucchi - la morte 10 anni fa. Il ricordo social della sorella : "Dieci anni fa Stefano stava scrivendo quell'ultima, disperata, richiesta di aiuto. Voleva vivere, mio fratello!". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, a 10 anni dalla sua morte (LE TAPPE della VICENDA). La richiesta d'aiuto è una lettera manoscritta inviata alla famiglia che termina con "Per favore, rispondimi!". Lettera che non ha mai avuto risposta, perché Stefano è deceduto la ...

Ricordiamo Stefano Cucchi - non dimentichiamo le altre vittime : Dieci anni fa, il 22 ottobre 2009, moriva Stefano Cucchi. Il geometra 31enne romano è stato ammazzato più volte, in realtà. La prima quando è stato picchiato nella caserma Appio Claudio di Roma, un pestaggio che gli ha causato la rottura di una vertebra e altre lesioni che lo hanno portato a spirare una settimana dopo, all’ospedale Pertini. Ma Cucchi, o quanto meno la sua memoria, è stata uccisa tante altre volte in questi anni. Quando si diceva ...

Stefano Cucchi - dieci anni dopo : dal muro di omertà e i depistaggi fino al racconto delle botte. Con l’Arma oggi finalmente parte civile : Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato Cucchi Stefano, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici ...

Il 22 ottobre 2009 il

Stefano Cucchi - la sua storia dall’arresto e la morte fino ai processi : La vicenda di Stefano Cucchi inizia nella serata del 15 ottobre 2009, dieci anni fa, quando viene arrestato perché trovato in possesso di droga. Stefano è un geometra 31enne di Roma e viene fermato dai carabinieri nel parco degli Acquedotti: viene trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di cocaina e di alcune pastiglie per l'epilessia di cui soffriva. Viene portato in caserma e viene disposta per lui la custodia cautelare in carcere. Sette ...

Stefano Cucchi : La7 ricorda il caso riaprendo il proprio archivio : Stefano Cucchi Molto più che un caso di cronaca. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 in circostanze controverse, ha colpito l’opinione pubblica ed è ancora oggi oggetto di dibattimento giudiziario. A dieci anni dalla drammatica vicenda, e a poco meno di un mese da due attese sentenze, La7 ricorderà il giovane geometra romano con uno speciale in onda domenica 20 ottobre a partire dalle ore 14 e fino alle 18. La rete di ...

Caso Cucchi - il legale della famiglia di Stefano : “Temiamo che continuino i depistaggi” : L'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, è tornato a parlare del "rischio dei depistaggi, che sono iniziati nel 2009, ma sono poi continuati nel 2015 e anche nel 2018. E noi temiamo che continuino ancora" sul Caso di Stefano, a meno di una settimana dal decimo anniversario della sua morte. Ilaria Cucchi: "Chiedo solo rispetto per mio fratello".Continua a leggere

Stefano Cucchi - al Memorial per il decennale della scomparsa ho visto un’umanità in marcia : Quanta umanità si è ritrovata alla due giorni del Memorial Stefano Cucchi, nel decennale della sua scomparsa. Nessuna delle associazioni per i diritti umani è voluta mancare. Ma anche tante tante altre. Non le nomino tutte perché farei sicuramente torto a qualcuna dimenticandomela. L’abbraccio delle varie delegazioni della Fiom, dei bellissimi lavoratori della Lamborghini, degli ultras dell’Atalanta da sempre vicini a Giovanni e Rita. La mano ...

Stefano Cucchi - Carlo Giovanardi non si pente : «Quali scuse? Ho sempre detto la verità». Scalfarotto : «Dovrebbe tacere» : Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa ad Ilaria Cucchi e alla sua famiglia. Neppure dopo la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nell?ultima udienza sul...

Dieci anni senza Stefano Cucchi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...