Stefano Cucchi | dieci anni dopo | dal muro di omertà e i depistaggi fino al racconto delle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima osi cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato, di31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici non se n’erano accorti. Anzi no: era poco idratato, aveva l’epilessia, la celiachia. E poi ricordiamoci che era un tossicodipendente: servono altri motivi per crepare in carcere? No, non servono. Non dovevano servire:doveva essere solo uno dei tanti morti di galera. E basta. I motivi della morte – E invece no: non era vero niente.è morto per un motivo preciso: lo hanno pestato, picchiato perché ...

