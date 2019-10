Spreco alimentare in Italia e nel mondo | come possiamo risolverlo?

Spreco alimentare - le famiglie buttano ogni anno 12 miliardi di euro. Per 6 italiani su 10 la soluzione parte dalle scuole : ogni italiano spreca in media 700,7 grammi di cibo, per un un valore procapite di 3,76 euro settimanali e di 196 euro annuali. E in tutto lo Spreco di cibo a livello domestico in Italia vale quasi 12 miliardi di euro. Ma nel nostro Paese, secondo quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swg, aumenta la percezione dello Spreco e la convinzione che la lotta per contrastarlo debba partire dall’educazione ...