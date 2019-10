Sport a Roma | cittadini pigri di fronte all’aumento di circoli sportivi

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 61-45 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Virtus! Palazzo dello Sport in festa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-45 ANCORA KYZLINK! +18 Roma. INIZIO QUARTO QUARTO 19.22 La Virtus Roma ipoteca la vittoria con un +16 piuttosto rassicurante condotto da Buford ed Alibegovic: Bologna soffre. FINE TERZO QUARTO 61-45 Kyzlink! Nuovamente +16 di Roma. 59-45 2/2 di Cinciarini dalla lunetta. 59-43 Ancora Buford! +16 e massimo vantaggio! 57-43 Buford entra in area e piazza un altro canestro. 55-43 Stephens sigla ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 15-8 - Serie A basket in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo” 15-8 DYSON DA TRE! Primo break Roma. 12-8 Canestro #8 in lunetta per Jefferson. 11-8 JEFFERSON! PENETRA IN AREA E OTTIENE IL FALLO! 9-8 Si sveglia Aradori! Primo camestro per lui. 9-6 Jefferson ancora! On fire in questo inizio match. 7-6 1/2 di Jefferson dalla lunetta. 6-6 Ancora Robertson con il tiro libero. 6-5 Altro ottimo canestro di Jefferson che ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 0-0 - Serie A basket in DIRETTA : il grande classico infiamma il Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Le squadre ultimano il riscaldamento! 17.56 Suona l’inno di Mameli! 17.53 Manca sempre meno all’inizio della sfida di giornata! 17.51 Maarty Leunen della Fortitudo Bologna si è fermato per una contrattura all’adduttore sinistro individuata questa mattina a Roma. 17.49 È quasi tutto pronto a Roma: grande pubblico per un classico della pallacanestro italiana. 17.47 Arbitrano la ...

CorSport : Hysaj-Roma - pronto un quinquennale da 2 - 5 milioni l’anno : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra la Roma e il terzino del Napoli Elseid Hysaj. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Ma Hysaj insiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai ...

Sportello - che fatica : un bonus anti-stress ai comunali di Roma : Che stress, che stress di giorno, ma col bonus no! I travet dell'Anagrafe di Roma potrebbero cambiare leggermente lo spartito di Arbore per confezionare l'inno della categoria. Che almeno...

È stata archiviata l’inchiesta per corruzione nei confronti di Daniele Frongia - assessore allo Sport di Roma : È stata archiviata la posizione di Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma, che era indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione al comune di Roma, quella che aveva portato anche all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito.

Stadio Roma - archiviazione per assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia nell'inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla «bonifica...

Stadio della Roma - archiviata l’inchiesta sull’assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla “bonifica dell’area di Tor di Quinto”. A farlo sapere in una nota è lo stesso Frongia. La contestazione a uno degli uomini della giunta di Virginia Raggi – che si era autosospeso e aveva rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Luca ...

Bordoni : traSporti ormai al collasso - Roma non ha pace : Roma – Queste le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia, che si è espresso sulla situazione dei trasporti della Capitale. Chiamarlo disagio per i cittadini Romani è solo un eufemismo , direi invece che la Capitale versa in un continuo stato di emergenza suffragato oggi da due notizie che investono il settore dei trasporti. Chiusa la stazione di Furio Camillo per un guasto alle scale mobili dove i treni transitano ...

Romagnoli lancia il suo team di eSports con Pro2Be : Nuova interessante avventura fuori dal campo per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha infatti deciso di lanciarsi nel mondo degli esports che appassiona un numero sempre maggiore di persone e ha lanciato un suo team che avrà il suo nome. L’innovativo progetto “AR13, team Romagnoli” sarà gestito da Pro2Be, talent specializzato nello sport virtuale […] L'articolo Romagnoli lancia il suo team di esports con Pro2Be è stato realizzato da ...

CorSport : infortuni Roma sopra la media. Quest’anno sono già 12 (di cui 6 gravi) : In questo inizio di stagione la Roma ha già registrato, tra le sue fila, 12 infortuni, di cui 6 gravi. Una percentuale decisamente anomala dopo quella, già da allarme, della scorsa stagione, quando furono 56, di cui 44 muscolari. Secondo il report pubblicato dalla Uefa, la media di infortuni per i club impegnati in Champions è di 35 a stagione. La Roma la supera abbondantemente, tanto da far scattare l’allarme rosso. Non solo. Secondo lo studio ...

CorSport : la Roma punta su Hysaj per il mercato invernale : La Roma torna a puntare su Hysaj. Il Corriere dello Sport scrive che, dopo l’infortunio di Zappacosta, Petrachi ha riallacciato i rapporti con il procuratore dell’albanese, Mario Giuffredi. L’obiettivo è di portarlo in giallorosso già a gennaio. Devono però verificarsi due condizioni affinché ciò sia possibile. Innanzitutto il Napoli deve abbassare il prezzo da 20 a 10 milioni e poi la Roma deve accordarsi con il Chelsea per il rientro ...

Grancio su nuovo centro poliSportivo S.S. Lazio : rischio esondazione come per cugini A.S.Roma : Roma – “Evidentemente c’è una vera vocazione nei dirigenti delle due società calcistiche romane, quella di invadere, in variante al Piano Regolatore, le aree a rischio di esondazione del Tevere, tutelate dal Piano dell’Autorità di Bacino e preziose per salvaguardare l’equilibrio idrogeologico della città. L’Amministrazione capitolina non può essere il notaio di interessi immobiliari che usano lo sport per portare avanti operazioni ...

Roma - Petrachi corregge il tiro : “mi scuso se le mie parole hanno offeso qualcuno - il calcio è anche uno Sport per donne” : Gianluca Petrachi corregge il tiro delle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo Roma-Cagliari: il ds giallorosso si scusa con il mondo del calcio femminile “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne“. Al telefono con l’ANSA Gianluca Petrachi ha fatto chiarezza dopo le dichiarazioni delle ultime ore ...