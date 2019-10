Spoiler puntate 22-23 ottobre | il Segreto | Prudencio minacciato da Pablo Armero

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Quest'oggi 22andrà in onda alle 16:10 su Canale 5 una nuova puntata della soap opera spagnola de Il. Secondo le ultime anticipazioni riferite alledel 22 e 23non mancheranno i colpi di scena. In particolare, ci sarà il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo in compagnia della sua nuova fidanzata, il cui nome è Maria Elena. Nel frattempo,Ortega riceverà la visita inaspettata dell'usurarioche lo minaccerà per paura di perdere i suoi clienti.sarà convinto di poter guadagnare molto dall'ultimo prestito concesso a Severo Santacruz che navigherà in cattive acque. Il ritorno di Fernando non convincerà per niente la Montenegro e la Castaneda L'arrivo di Fernando Mesia in paese insieme alla sua nuova fiamma Mara Elena farà storcere il naso a Donna Francisca Montenegro. Infatti, quest'ultima era convinta di essersi lasciata ...

obscurepurple : Che bello beccarsi gli spoiler di una stagione che ancora deve uscire solo perché la gente non ha la pazienza di as… - erlucertolone : Non voglio fare spoiler, ma c'è una scena peggiore nelle puntate successive, con sempre lei che si dimostra per la… - franbellino : Una Vita, puntate spagnole spoiler: Lucia non ricorderà la violenza subita da Padre Telmo - Blasting News Italia -