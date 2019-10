Sossio Aruta svela | Dopo Bianca sogno di sposare Ursula Bennardo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019)sono diventati genitori da pochi giorni. L'arrivo della piccolaha consolidato il loro amore nato all'interno della trasmissione Uomini e Donne. I progetti per il futuro non sono però finiti per una delle coppie più amate del Trono Over. Il neo papàhato, in un'intervista al settimanale DiPiù, di avere ancora unada realizzare con: il matrimonio, anche se la compagna non è dello stesso avviso. "Quando sarà il momento ci sposeremo - dice - anche sedice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi, ma io voglio una cerimonia di nozze come si deve per noi , la più bella del mondo".Manca ancora un altro tassello, dunque, alla coppia che,la nascita della loro prima figlia, è diventata ufficialmente una famiglia. Il progetto di nozze dovrà però rimanere nel cassetto ancora per un po'. Entrambi, infatti, ...

