“Sono stato con Elena Morali” La bomba in diretta tv | lui vuota il sacco

Luca Marini Moto2 - GP Giappone 2019 : “Sono stato veloce in tutto il weekend - avevo una moto fantastica” : E sono due. Luca Marini ci ha preso gusto e, dopo il trionfo in Thailandia, arriva anche quello in Giappone. Sulla pista di Motegi, gara valida per il Mondiale 2019 di moto2, il centauro dello SKY Racing Team VR46 realizza la propria doppietta, vincendo alla grande il confronto con lo svizzero Thomas Luthi e meritandosi questo riscontro. Un Marini in grande spolvero, che sembra finalmente aver trovato la quadra dopo aver fatto fatica nella ...

Siviglia - la frecciata velenosa di Monchi : “Sono stato cacciato da Roma” : L’ex direttore sportivo giallorosso si è lasciato sfuggire un retroscena particolare relativo sulla fine della sua esperienza nella Capitale La sua esperienza con la Roma è finita lo scorso marzo, quando l’esonero di Eusebio Di Francesco lo convinse a chiudere a mettere la parola fine al rapporto di lavoro con la società giallorossa. Pallotta – ALFREDO FALCONE A distanza di qualche mese, Ramon Monchi torna a parlare ...

Lucrezia Lante - Andrea Cardella a Storie Italiane : “Sono stato male” : Andrea Cardella, sfogo su Lucrezia Lante della Rovere: “Poteva pensarci prima” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, che ha voluto parlare della sorellastra Lucrezia Lante della Rovere (impegnata con La strada di casa 2) la quale a La vita in diretta ha confessato di tenere le ceneri di sua madre in un’urna posizionata nel suo giardino d’inverno vicino a ...

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara D’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

Damiano dei Maneskin si sfoga : “Sono stato insultato da due poliziotti. Più mi offendete - più mi truccherò e i miei vestiti saranno effeminati” : “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su ...

Damiano dei Maneskin si sfoga : “Sono stato insultato da due poliziotti. Più mi offendete - più mi truccherò e i miei vestiti saranno effeminati” : “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su ...

Domenica In - Pierluigi Diaco commosso : “Sono stato scorretto” : Pierluigi Diaco si commuove a Domenica In: “Sono stato scorretto con i sentimenti altrui” Nuova puntata di Domenica In con una Mara Venier spumeggiante che ogni ogni fine settimana raccoglie davanti lo schermo milioni di telespettatori che desiderano solo allegria e spensieratezza. Ospite di questa puntata è stato anche Pierluigi Diaco, amico della Venier nonché conduttore di Io e Te di notte in onda ogni sabato sera in seconda ...

Trono Over UeD - Enzo sullo scontro con Pamela : “Sono stato frainteso” : Enzo di Uomini e Donne Over torna a parlare del confronto con Pamela: la verità Enzo Capo ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione è tornato a parlare dell’accesissimo confronto che ha avuto con Pamela Barretta nell’ultima puntata di Uomini e Donne Over andata in onda su Canale 5. Difatti la donna ha dichiarato che l’uomo avrebbe delle situazioni in sospeso con altre donne a Budapest, ...

Il titolare del maneggio di Caserta si difende : “Sono stato frainteso” : Il Mattino pubblica le dichiarazioni di una delle ragazze coinvolte nello scandalo delle molestie sessuali al maneggio in provincia di Caserta. Dichiarazioni emerse dall’audizione delle ragazze alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo raccontato ieri dell’arresto del titolare della struttura, finito ai domiciliari con l’accusa di aver abusato di sette ragazze tra i 6 e i 14 anni, sue allieve, per 4 anni. Una di loro ...

Lewis Hamilton rivela : “Sono stato rimproverato pubblicamente dalla regina Elisabetta durante un pranzo con lei” : Nonostante il principe Harry e Meghan Markle ci abbiano abituati ai loro continui strappi al protocollo, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene molto al rispetto delle regole dell’etichetta reale e si impegna affinché questa venga rispettata, quantomeno in sua presenza. Lo dimostra ciò che è successo al pilota di F1 Lewis Hamilton, che ha rivelato in un’intervista al Graham Norton Show della Bbc di esser stato rimproverato ...

Fabio Fazio torna in tv e racconta : “Sono stato aggredito per strada da un uomo incattivito. A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai” : Fabio Fazio sta per tornare. Non più su RaiUno ma su RaiDue, trasferimento deciso dopo numerose polemiche. E il conduttore ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica, in attesa di debuttare nella seconda rete Rai, domenica 29: “Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa”. Insomma, Fazio afferma di vedere in ...

Pablo Trincia - l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli : “Sono sempre stato affascinato dalle storie degli scomparsi” : Pablo Trincia ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto a passare a Viale Mazzini. “Ho sempre detto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi ...

Van Dijk - il tremendo retroscena : “Sono stato vicino alla morte - avevi iniziato a scrivere il testamento” : Adesso è uno dei difensori più forti al mondo, ha vinto la Champions con il Liverpool coronando una grande stagione. Ma Virgil Van Dijk ha passato momenti peggiori e lo racconta in un’intervista a Four Four Two. “Sono stato vicino alla morte, in quel momento ho pensato al peggio e decisi così di cominciare a scrivere il testamento. Nella stragrande maggioranza dei casi come quello, il paziente muore. In ospedale potevo vedere i ...

Mara Venier : “Sono entrata in una spirale di depressione - è stato terribile” : Mara Venier è stata ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta e, fresca del ritorno in onda con la sua Domenica In, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto e ha mostrato il suo lato più intimo e emotivo parlando della madre scomparsa dopo una lunga malattia. “Sono stati tre anni difficili. Avevo un rapporto forte con lei e quando se n’è andata sono stata molto male – ha raccontato Mara -. È stato terribile. Quando sono crollata mi ...