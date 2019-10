Sondaggi elettorali | nuovo boom della Lega | è al 34% Crescono anche Fdi | Fi e Italia Viva

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in crescita al 33% - male Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita al 33%, male Pd e M5S I primi Sondaggi elettorali della settimana evidenziano una tendenza che farà piacere a Matteo Salvini. A pochi giorni dalle elezioni regionali umbre, la Lega mette il turbo e stampa un +1,5 rispetto alla precedente rilevazione portandosi quindi al 33%, un punto in meno rispetto a quanto ottenuto alle europee. I dati sono quelli registrati dalla rilevazione Tecné per Quarta ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Sondaggi elettorali Swg - in calo PD e M5S - crescono Lega e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Swg, in calo PD e M5S, crescono Lega e Fratelli d’Italia È finita la già non travolgente luna di miele della maggioranza giallorossa con gli italiani? A vedere gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 sembrerebbe proprio di sì. Tre partiti dei quattro che appoggiano il Conte bis risultano in calo, in particolare i due principali azionisti, PD e Movimento 5 Stelle. Solo Italia Viva di Matteo Renzi gode ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 21 ottobre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 ottobre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento ...

Sondaggi elettorali Tecnè : cala la fiducia nel governo : Sondaggi elettorali Tecnè: cala la fiducia nel governo Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire realizzati tra il 17 e il 18 ottobre, confermano il trend generale che vede la Lega in rialzo dopo un mese di appannamento. Il Carroccio, che punta tutto sulle elezioni regionali umbre per vendicarsi del governo giallo rosso, stampa un +0,4 e si porta al 31,6%. La crescita sottolineata da Tecnè non è solitaria, è evidenziata ...

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega torna a salire. Appaiati FI e FDI : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a salire. Appaiati FI e FDI Nell’ultimo Sondaggio elettorale elaborato da Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a salire. Appaiati FI e FDI, si rileva il rimbalzo della Lega che, dopo la flessione di settimana scorsa, torna a salire. I dati qui mostrati si basano unicamente sulla parte di campione che ha espresso l’intenzione di voto. Le rilevazioni sono state effettuate tra il 17 e ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - boom di Salvini - sale Renzi - giù Zingaretti - profondo rosso per Di Maio : Sembra che la discesa della Lega nelle preferenze degli italiani sia terminata. Matteo Salvini e il suo partito iniziano a risalire nei sondaggi. La Lega si conferma il primo partito in Italia. Le percentuali sono molto lusinghiere per Matteo Salvini con un più 1% sulla scorsa settimana. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega è al 34,1 %. Un italiano su tre voterebbe oggi Lega. Oggi a Roma tutto il centrodestra si riunirà per protestare ...

Sondaggi elettorali - crollano Pd e M5s : entrambi sotto il 19%. Cresce Italia Viva - supera il 5% : Gli ultimi Sondaggi elettorali evidenziano le difficoltà di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: entrambi si attestano al di sotto del 19%. Nella rilevazione effettuata da Euromedia Research per Porta a Porta si registra anche un buon dato per Italia Viva (al 5,5%) e il primato sempre più netto della Lega.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - torna a crescere la Lega : in calo Pd e M5s : Secondo il Sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e l’istituto Tecnè, la Lega è l'unico partito di vertice in crescita. Le principali forze di governo subiscono invece una leggera flessione, mentre Italia Viva continua nel suo trend positivo. Fratelli d'Italia e Forza Italia continuano nel loro testa a testa.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia : italiani bocciano il tetto al contante : Sondaggi elettorali Euromedia: italiani bocciano il tetto al contante Negli ultimi Sondaggi elettorali per Porta a Porta andati in onda il 17 ottobre, Euromedia ha chiesto agli italiani un giudizio su alcuni provvedimenti inseriti nella manovra economica approvata dal governo. La maggioranza dei cittadini ha espresso voto favorevole per quanto riguarda sanzioni più dure o carcere per gli evasori (74,3%), introduzione della plastik tax ...

Sondaggi elettorali del TP - cresce la Lega al 34 - 8% : Sondaggi elettorali del TP, cresce la Lega al 34,8% Come quasi ogni settimana abbiamo realizzato anche in questa occasione dei Sondaggi elettorali per verificare lo stato di salute dei partiti ed evidenziare le opinioni degli italiani sulle questioni di maggiore attualità. Partiamo con i partiti. È la Lega a posizionarsi prima, con il 34,8%, in crescita rispetto alla scorsa rilevazione e a quelle degli altri istituti di ...

Sondaggi elettorali Emg - Conte piace più ai democratici che ai pentastellati : Sondaggi elettorali Emg, Conte piace più ai democratici che ai pentastellati È la manovra economica la protagonista dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di Emg. E le misure della finanziaria, non ancora definitive del resto, sono al centro delle domande. Nel complesso l’opinione pubblica appare favorevole a diversi provvedimenti. Una maggioranza è sia per una tassa sulla plastica, che per un abbassamento della soglia del ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Italia viva con il segno più : Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia viva con il segno più Dopo Swg, Tecnè e Ixè, anche Index Research nei suoi Sondaggi elettorali per Piazza Pulita (La7) sonda la Lega di nuovo in crescita. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio incrementa dello 0,4% il proprio bottino di voti portandosi al 32,7%. Lontani ben tredici punti i principali avversari: Pd e Movimento 5 Stelle. I primi vengono dati in calo dello 0,3 al ...

Sondaggi elettorali - calano Lega - Pd e M5s. Italia Viva unico partito in crescita : Gli ultimi Sondaggi elettorali della Supermedia settimanale elaborata da YouTrend mostrano sottili spostamenti nel panorama elettorale. calano leggermente i principali partiti Italiani, mentre restano stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'unico partito in leggera crescita é Italia Viva di Matteo Renzi che conferma il trend positivo.Continua a leggere