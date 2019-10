Sisma Centro Italia | Consiglio dei Ministri approva decreto che proroga stato di

Cdm - al via decreto Sisma Centro Italia : 1.03 E' durata circa un'ora la riunione notturna del Consiglio dei ministri per discutere,tra le altre cose,del decreto terremoto del Centro Italia che ha ottenuto il via libera. Il premier Conte, secondo fonti di governo, è molto soddisfatto perché l'impianto del pacchetto anti evasione è rimasto sostanzialmente invariato. Il superbonus 'della Befana' arriverà a gennaio 2021 e premierà le spese fatte con carte e bancomat a partire da luglio ...

Terremoto Centro Italia : riaprono in anticipo le strade del Sisma : La Provincia di Ascoli Piceno, accogliendo le richieste dei Comuni e delle popolazioni di Acqusanta Terme ed Arquata del Tronto, nei prossimi giorni riaprirà in anticipo una serie di strade provinciali chiuse a causa del Terremoto. Si tratta in particolare della provinciale Tallacano nel Comune di Acquasanta Terme e delle strade provinciali Colle e Trisungo-Tufo nel Comune di Arquata del Tronto, nelle quali l’Anas ha effettuato una serie ...

TERREMOTO M 2.2 OGGI A NAPOLI/ Ingv ultime scosse : Sisma superficiale - ipocentro 2km : TERREMOTO di magnitudo 2.2 OGGI a NAPOLI, Ingv ultime scosse: si è trattato di un sisma molto superficiale, visto che l'ipocentro è stato di soli 2 km

Riapre l’ufficio postale in centro a L’Aquila 10 anni dopo il Sisma : “Simbolo di comunità” : Lunedì Poste Italiane ha inaugurato nel capoluogo abruzzese la nuova sede cittadina in corso Vittorio Emanuele II che da ora in poi sarà l'ufficio postale "L'Aquila centro Storico". Il tagli dle nastro al presenza del sindaco Bionfi ma anche del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilioe dell'amministratore di Poste Del Fante.Continua a leggere

Terremoto oggi a Norcia M 2.6/ Ingv - ultime scosse : nuovo Sisma nel centro Italia : Terremoto oggi a Norcia M 2.6 Ingv, ultime scosse: trema nuovamente il centro Italia. Il sisma è stato registrato attorno alle 12:40

Terremoto a Macerata : scossa M 3.0/ Ingv - Sisma Marche : epicentro a Castelsantangelo : Terremoto oggi a Macerata M 3.0, ultime scosse Ingv: trema il paese di Castelsantangelo sul Nera. Tanta paura ma nessun danno ne ferito

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Scossa di terremoto nel Centro Italia : Sisma nettamente avvertito fra Umbria - Lazio - Marche e Abruzzo : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata poco fa, alle ore 15.18, nel Centro Italia. Dai dati diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.7 su scala Richter;...

24 agosto 2016. A tre anni dal Sisma del Centro Italia poche idee ma confuse. : Teramo - "A tre anni dal sisma che ha colpito Marche, Lazio e Molise, e a dieci anni dal terremoto dell'aquilano, ci sono ancora paesi in cui non parte la ricostruzione 2009 e si accumulano ritardi, tant'è che si ipotizzano decenni per il ritorno alla normalità." E' quanto sottolinea l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, tramite il suo presidente, Arch. Raffaele Di Marcello. "Tra ...