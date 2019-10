Siria | le forze curde annunciano il ritiro dalla zona di sicurezza Altre 150 ore di

Ci sono scontri tra forze turche e curdi Siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Siria - accordo USA-Turchia : "120 ore di cessate il fuoco per il ritiro delle forze curde" : Contro ogni previsione la partecipazione della delegazione statunitense in Turchia potrebbe aver sortito l'effetto sperato dalla comunità internazionale. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la Turchia per il cessate il fuoco.La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia di a porte chiuse tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a ieri si era detto pronto ...

Putin frena Erdogan con le forze d'interposizione in Siria. I russi occupano le basi militari Usa : Vladimir Putin scende in campo e frena l’offensiva della Turchia di Erdogan nel nord della Siria. Da questo pomeriggio l’esercito del presidente Bashar al Assad ha il “totale controllo” di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall’arrivo delle truppe di Damasco, dopo che ...

Siria - parla il comandante delle forze curde : pronti ad un accordo con Assad e Putin : “Ho sempre detto al mio esercito, questa guerra è la nostra guerra. I terroristi dello Stato Islamico sono arrivati in Siria da ogni parte del mondo. Noi siamo coloro che devono assumersi la responsabilità di combatterli, perché hanno occupato la nostra terra, saccheggiato i nostri villaggi, ucciso i nostri figli e ridotto in schiavitù le nostre donne”. Così il comandante delle forze democratiche Siriane, confederazione di combattenti curdi, ...

Siria - l'esercito di Damasco sale verso nord per aiutare le forze curde : Le forze curde hanno raggiunto oggi un accordo col regime di Bashar al Assad per contrastare l'avanzata delle forze militari turche, riuscite nella giornata di oggi a guadagnare ulteriore terreno. E nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti hanno fatto sapere di voler ritirare le proprie truppe dal nord della Siria, l'esercito di Damasco ha iniziato a salire verso nord per dare supporto alle forze curde.L'intesa tra le forze curde e il regime ...

Siria - reporter ucciso da forze turche : 17.12 Almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria dell'esercito turco nel nord-est Siriano. Lo riferiscono fonti locali per le quali non ci sono indicazioni certe sulla nazionalità del reporter. Il giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi non lontano dalla zona del fronte dell'offensiva turca.Circolano notizie di almeno altri due reporter uccisi ...

Siria - Newsweek : “La Turchia ha bombardato per errore le forze Usa”. Al Arabiya : “Feriti statunitensi e francesi” : Washington aveva chiesto alla Turchia di interrompere le azioni militari. Probabilmente non pensavano che le “gravi conseguenze” che prospettavano potessero riguardare anche i loti i soldati. Secondo Newsweek le forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria hanno bombardato per sbaglio uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Il settimanale, citando fonti dell’intelligence curdo-irachena e ...

Siria - Newsweek : “La Turchia ha bombardato per errore le forze Usa” : Washington aveva chiesto alla Turchia di interrompere le azioni militari. Probabilmente non pensavano che le “gravi conseguenze” che prospettavano potessero riguardare anche i loti i soldati. Secondo Newsweek Le forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria avrebbero bombardato per sbaglio uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Il settimanale, citando fonti dell’intelligence ...