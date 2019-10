Siria | i miliziani curdi | «Ci siamo ritirati dalla zona di sicurezza» Nuova tregua di

Crimini di guerra in Siria : le durissime accuse ai miliziani armati da Erdogan : Se oggi il presidente turco Erdogan ha dichiarato che durante l'operazione " Peace Spring" siano rimasti uccisi solo cinque...

Siria - perché?Assad va in soccorso ai miliziani curdi : Per la prima volta dallo scoppio della guerra, si va verso lo scontro diretto tra l’esercito Siriano e quello turco. Al-Assad ha colto la palla al balzo per stringere una nuova alleanza con le milizie curde, con l’obiettivo di frenare l’avanzata di Erdogan sul suo territorio

L'attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf uccisa dai miliziani filo-turchi in Siria : C’è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano, e il suo autista, sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un’autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia, ...

Siria - i turchi prendono Suluk. Fuggiti 800 miliziani dell’Isis : L’offensiva a Nord est porta alla capitolazione della cittadina. Secondo le ong scoppia l’emergenza umanitaria, intanto gli Usa alzano la voce: «Erdogan tuteli le minoranze»

I jihadisti attaccano le carceri in Siria. In fuga foreign fighters e miliziani Isis : I curdi: non possiamo più difendervi dallo Stato islamico. Colpi di artiglieria turca sfiorano base Usa a Kobane

Siria - bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis : Le immagini, diffuse da media e tramite social network, testimoniano come i bombardamenti da parte dell’esercito turco abbiano preso di mira una prigione curda. Il filmato mostra la fuga di cinque terroristi Isis durante il tentativo, da parte dei combattenti curdi di trasferirli in un luogo più sicuro. L'articolo Siria, bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siria - la città di Qamishlo precipita nel caos. Raid turchi su carcere : “5 miliziani Isis in fuga” Esplode autobomba : “Quattro persone uccise” : A poche ore dall’inizio delle operazioni militari della turchia nel nord della Siria, Qamishlo è piombata nel caos. Nella città, che sorge nella zona sotto il controllo delle autorità curde, a est rispetto all’area in cui operano le forze di Ankara, è esplosa un’autobomba causando “diverse vittime“. Secondo l’emittente panaraba Al Arabiya, quattro persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite. Tra le ...