Simona Ventura a Il Collegio 4 | è polemica tra gli spettatori | ecco perché

Cast e professori de Il Collegio 4 al via su Rai2 con Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli (video) : Cast e professori de Il Collegio 4 sono pronti ad aprire le porte mettendo insieme un nuovo anno scolastico tra materie, vecchie e nuove, provvedimenti disciplinari e le novità di un anno complicato come il 1982. Dimenticate quindi i movimenti e le rigide regole degli anni '60 perché questa volta il docu-reality di Rai2 catapulterà 20 studenti nel 1982 con un viaggio attraverso il decennio che ha segnato la storia musicale, sportiva e dello ...

La Domenica Ventura - il prete in collegamento bacchetta Simona : “Non me ne frega niente che lei sia cattolica“. Gelo in studio : Momenti di imbarazzo in diretta a La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura su Rai 2. In collegamento da Genova c’era padre Vincenzo che è sbottato contro la padrona di casa. Tutto è iniziato con una passante che si è avvicinata alla telecamera mentre erano in onda per salutare la Ventura, gesto che non è stato preso bene dal religioso: “Ma vai, vai“, le ha detto in modo rude. Poi tornando a rivolgersi al ...

La Domenica Ventura - prete furioso in collegamento con Simona : «Non me ne frega niente che lei sia cattolica». La conduttrice : «Portategli una camomilla» – Video : La Domenica Ventura A La Domenica Ventura i migliori momenti li regalano i vari collegamenti con gli inviati, in particolare con Saverio Montingelli, che dalla prima puntata ha a che fare con frati, suore e sacerdoti tifosi. Quello di oggi, però, non ha eguali: il ‘prete furioso’ Padre Vincenzo, da Genova, ne ha per tutti, Simona Ventura in primis. Inizia il collegamento – con la notizia che Sampdoria-Roma si gioca ...

La Domenica Ventura - Lambertucci a Simona : “Con te share alle stelle!” : La Domenica Ventura, Rosanna Lambertucci a Simona Ventura: “share alle stelle con te” E’ tornata in onda oggi, 20 ottobre 2019, La Domenica Ventura, la nuova trasmissione calcistica condotta da Simona Ventura, fermatasi per un appuntamento la settimana scorsa, a causa della sospensione temporanea del campionato. E nella puntata di oggi de La Domenica Ventura, Simona ha ospitato Rosanna Lambertucci, che negli anni ’90 era ...

Sossio e Ursula genitori : il regalo di Simona Ventura per la nascita della figlia : La conduttrice è stata testimone della crisi affrontata dalla coppia durante la prima edizione di Temptation Island Vip

“Per te!”. Il bellissimo gesto di Simona Ventura per la piccola Bianca - la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Pochi giorni fa è nata la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Festa grande per l’ex cavaliere e la ex dama del dating show di Maria De Filippi, che hanno finalmente dato il benvenuto al frutto del loro amore. La coppia, che poco meno di un anno fa faceva fuoco e fiamme a Temptation Island Vip, aveva annunciato pubblicamente la gravidanza partecipando da ospiti a Uomini e Donne. Dopo la crisi vissuta a Temptation, infatti, erano riusciti a ...

Il Collegio off - sul web dal 16 ottobre : conduce il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini - Niccolò : In attesa de Il Collegio 4, uno spin-off del format originale per raccontare l'esperienza dei protagonisti della scorsa edizione.

Simona Ventura : problemi con il fisco - ma lei appare serena su Instagram : Non è un periodo semplice per Simona Ventura, che sta facendo i conti con alcuni problemi con il fisco e questioni giudiziarie che coinvolgono anche il figlio Niccolò Bettarini. Nonostante ciò la conduttrice non perde il sorriso su Instagram, dove appare serena e felice. Secondo quanto svelato da Repubblica, Super Simo è imputata per dichiarazione infedele dei redditi, fra il 2012 e il 2015, riguardo i contratti per lo sfruttamento dei diritti ...

Niccolò Bettarini - questa sì che è una bella notizia per il figlio di Simona Ventura : ecco dove lo vedremo presto : E bravo Niccolò Bettarini, finalmente ce l’ha fatta. Ma partiamo con ordine: l’ora de Il Collegio 4 sta per arrivare. A partire da martedì 22 ottobre debutterà su Rai2 la quarta edizione del reality che vede gli adolescenti catapultati in un collegio dei decenni scorsi, in questo caso saranno gli anni Ottanta. Se la grande novità di questa edizione del programma sarà Simona Ventura, che sostituisce Giancarlo Magalli come voce del programma, un ...