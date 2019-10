Sì | gli anziani sono un grosso ostacolo alla crescita economica italiana

Rita Pavone non ci sta : "Privare gli anziani del diritto di voto? Allora Grillo vada a casa - fa parte della terza età" - : Serena Granato La cantante ha lanciato un tweet al vetriolo, insorgendo in rete contro la proposta avanzata da Beppe Grillo sul suo blog di privare gli anziani del diritto di voto. Molti, intanto, sono i messaggi di supporto giunti sui social per Rita Pavone Fanno discutere molto alcune considerazioni maturate da Beppe Grillo sul suffragio universale che sono riportate per iscritto sul blog personale beppeGrillo.it. In particolare, a ...

Feltri contro Beppe Grillo e Giorgio Gori : 'Togliamo il voto ai cretini - non agli anziani' : Nei giorni scorsi Beppe Grillo aveva lanciato una proposta che, in realtà, sapeva più di provocazione. Il riferimento va alle parole con cui si interrogava sulla possibilità che potesse essere opportuno revocare il diritto di voto agli anziani. Un'idea che era mossa dal sospetto che, nelle scelte elettorali di chi è avanti con l'età, potrebbe non essere più una priorità valutare bene le conseguenze dei programmi politici o comunque preoccuparsi ...

Non solo Grillo : c’è chi ha già proposto di togliere il voto agli anziani : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) In questo periodo storico c’è chi ritiene sia una buona politica quella di scatenare i giovani contro i vecchi, e viceversa. L’ultimo è stato Beppe Grillo, 71 anni, che con una provocazione tra il cinico e lo spaventoso ha detto di voler togliere il voto agli anziani. Questo perché – ha tentato di dimostrare il comico e guru politico del Movimento 5 stelle – superata una certa età i cittadini ...

Noto Sondaggi : l'88% degli italiani è contrario a togliere il voto agli anziani : Dopo la proposta provocatoria di Beppe Grillo di togliere agli anziani il diritto di voto, Antonio Noto ha condotto un Sondaggio politico per capire cosa ne pensassero veramente gli italiani: la maggior parte di loro rimane contraria alla proposta del fondatore del Movimento Cinque Stelle. E sempre secondo i dati dello stesso Sondaggio, l'assenza degli anziani alle elezioni non cambierebbe gli equilibri tra i partiti politici italiani. Sul tema ...

Lino Banfi risponde a Beppe Grillo : «Niente voto agli anziani? Fondo il partito dei nonni» : «Secondo me il parere del nonno è sempre importantissimo, non ha età e non perde di potere». Lo dice all’Adnkronos Lino Banfi – interprete del personaggio di Nonno Libero nella serie tv ‘Un medico in famiglia’, ruolo che l’ha reso il volto-simbolo dei nonni italiani – riguardo alla proposta di Beppe Grillo di togliere il voto agli anziani. «Essendo il nonno d’Italia, sai quante volte mi dicono ...

Vittorio Feltri : i veri poveri sono gli anziani e il Movimento 5 stelle li odia : I poveri sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. Le cause della miseria sono varie e nessuno riesce ad eliminarle. C'è chi non lavora poiché non trova un posto e chi non sa fare alcun mestiere pertanto ha difficoltà ad avere una occupazione. Al Nord il numero degli indigenti è di gran lunga infe

Rita Pavone e Lino Banfi contro la proposta di Grillo di togliere il voto agli anziani : Hanno fatto molte polemiche le recenti dichiarazioni rilasciate da Beppe Grillo, che, lanciando una provocazione, ha detto che vorrebbe togliere il diritto di voto alle persone anziane. Di recente sono arrivate le risposte di Rita Pavone, e di un anziano illustre come Lino Banfi. La prima ha invitato lo stesso Grillo a mettersi in poltrona, visto che ha più di settant'anni. Banfi invece ha risposto dicendo che 'Quasi quasi potrebbe fondare un ...

Lino Banfi contro Grillo : «Togliere il voto agli anziani? Lancio il partito dei nonni» : A Lino Banfi, il mitico nonno-Libero della tv, la provocazione di Grillo proprio non va giù. «Provocazione per provocazione - risponde al cellulare dopo aver calmato il suo cagnoLino -...

Lino Banfi contro Grillo : «Togliere il voto agli anziani? Lancio il partito dei nonni» : A Lino Banfi, il mitico nonno-Libero della tv, la provocazione di Grillo proprio non va giù. «Provocazione per provocazione - risponde al cellulare dopo aver calmato il suo cagnoLino -...

La provocazione di Grillo togliere il diritto di voto agli anziani : togliere voto ad anziani, la provocazione di Grilllo: "In un mondo sempre piu' anziano, studiosi e politici propongono di abbassare l'eta' del voto

Rita Pavone sulla proposta di Grillo di togliere il voto agli anziani : "Allora vada a casa e si metta in poltrona con il plaid sulle gambe" : Anche Rita Pavone ha voluto dire la sua, circa la proposta avanzata da Beppe Grillo di togliere il diritto di voto agli anziani. La cantante dal suo profilo Twitter ha detto ironicamente: “Allora vada a casa e si metta in poltrona con il plaid sulle gambe. Essendo del 1948, anche lui fa parte della terza età”.Una battuta “simpatica e ironica” come la stessa “rossa terribile” ha riconosciuto in risposta ...

La provocazione di Grillo : «E se togliessimo il voto agli anziani?». Pioggia di reazioni : Il fondatore del M5S: «Una volta raggiunta una certa età, i cittadini saranno meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico, rispetto alle generazioni più giovani»

Renzi dalla Leopolda : “Togliere il voto agli anziani? No - togliamo il fiasco a Grillo” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, apre la seconda giornata della Leopolda 10 ironizzando sulla provocazione di Beppe Grillo, che ha proposto di togliere il diritto di voto agli anziani: "La verità è che bisogna togliere il fiasco a Beppe Grillo. Ma come si fa a dire di togliere il voto agli anziani?”.Continua a leggere

Beppe Grillo : "Togliamo il diritto di voto agli anziani?" : Dal voto ai 16enni alle urne negate agli anziani. L’ultima proposta lanciata da Beppe Grillo ha il gusto della provocazione come spesso ci ha abituati il comico genovese. Il fondatore del Movimento 5 Stelle dalle colonne del suo blog titola: "Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?". Di Maio accelera sul voto ai 16enni (e frena sul Crocifisso a scuola) "Il voto ai sedicenni si farà, ...