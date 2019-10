Scontri Inter-Napoli | il tifoso arrestato si difende | Sono interista | non ho

Scontri Inter-Napoli - scattano le manette per l’ultras che uccise Daniele Belardinelli : l’accusa è pesantissima : La polizia ha arrestato il 39enne Fabio Manduca, accusato di omicidio volontario per la morte di Daniele Belardinelli, avvenuto lo scorso 26 dicembre 2018 Sono scattate le manette per il tifoso del Napoli che, lo scorso 26 dicembre 2018, ha travolto con la sua auto e ucciso Daniele Belardinelli durante gli Scontri che hanno preceduto il match tra l’Inter e la società del presidente De Laurentiis. Mourad Balti Touati/LaPresse Si ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È l’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

Scontri prima di Inter-Napoli Arrestato l'investitore dell'ultrà : Scontri a San siro prima di Inter Napoli: accusato di omicidio volontario un tifoso del Napoli che avrebbe investito volontariamente Belardinelli Segui su affaritaliani.it

Scontri Inter-Napoli - arrestato il tifoso che uccise Belardinelli : la ricostruzione [DETTAGLI] : Svolta nelle indagini in relazione agli Scontri avvenuti il 26 dicembre del 2018 prima della partita Inter-Napoli ed a pochi chilometri dello stadio San Siro. E’ stato arrestato Fabio Manduca, 39 anni con la pesante accusa di omicidio volontario, si tratta del tifoso che travolse ed uccise Daniele Belardinelli. La custodia di ordinanza è stata firmata dal gip di Milano Guido Salvini. Manduca fino al momento ha deciso di avvalersi ...

Il nuovo Ministro dell'Interno è la Lamorgese : in passato Scontri con la Lega : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell'Interno del governo Conte bis. Il prefetto di Milano prende il posto di Matteo Salvini che la lasciato anche la poltrona di vicepresidente del Consiglio. Avvocato, ha rivestito la carica di capo del gabinetto del Ministro dell'Interno, sia con Alfano che con Minniti. Una lunga esperienza al Viminale per il nuovo Ministro dell'Interno Originaria di Potenza, Luciana Lamorgese ha lavorato per il Viminale ...