Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | le gigantiste dell’Italia ai raggi X Brignone

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono passati più di due anni e mezzo da quel favoloso 19 marzo 2017 quando Federica, Sofia Goggia e Marta Bassino fecero tripletta classificandosi prima, seconda e terza nel gigante delle finali dideldel 2017. Saranno ancora loro le donne di punta della squadra azzurra nella gara d’apertura di stagione tra le porte larghe di sabato prossimo a Soelden. La preparazione estiva è stata molto positiva per tutte e tre, che si sono allenate insieme per più di un mese sulle nevi argentine di Ushuaia nelle condizioni meteo e di pista più diverse, quindi arrivano teoricamente molto ben preparate al via di questa stagione. Goggia però, specialmente dalla frattura al malleolo peronale di un anno fa, ha dato più spazio alle gare veloci tralasciando il gigante, specialità che reputa non sua nonostante proprio in questo format sia salita per la prima volta sul podio indel ...

