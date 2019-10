Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | le favorite per la classifica generale Mikaela

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Soelden : un solo successo con Denise Karbon - ma tanti podi per le azzurre : Scatta la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta per aprire il proprio sipario. Come consuetudine si inizierà con i giganti sul ghiacciaio austriaco di Soelden, sul quale ormai da tempo prende sempre il via l’annata. Come si è comportata l’Italia sulla pista denominata Rettenbach? Le soddisfazioni non sono state molte, con un solo successo per Denise Karbon. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati ...

Sci alpino - sabato si alza il sipario sulla stagione di Coppa del Mondo : il bilancio degli azzurri a Soelden : sabato 26 ottobre si comincia, ecco il bilancio degli atleti italiani sul ghiacciaio di Soelden Ancora qualche giorno di attesa e poi partirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Come di consueto, sarà Soelden ad ospitare la prima tappa, con due giganti previsti per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre. L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con 7 uomini e 8 donne: tra quest’ultime è ancora ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : conclusi con successo i sopralluoghi FIS a Cortina d’Ampezzo : Sono stati effettuati con ampio successo i sopralluoghi della FIS sulle piste di Cortina d’Ampezzo che tra il 16 ed il 22 marzo ospiteranno le finali di Coppa del Mondo 2019/2020. I due direttori della manifestazione, Markus Waldner per quanto riguarda gli uomini e Peter Gerdol per le donne, hanno svolto la ricognizione di rito, accompagnati da Alberto Ghezze, responsabile dei tracciati di gara di Cortina 2021. Fantaski.it spiega che si è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i gigantisti dell’Italia ai raggi X. De Aliprandini e Maurberger guidano un gruppo in cerca di rivalsa : Undici piazzamenti complessivi tra i primi dieci e i migliori risultati sono stati un quarto posto di Luca De Aliprandini seguito da Manfred Moelgg settimo e Riccardo Tonetti ottavo nel gigante di Adelboden del 2018, l’ultimo in cui più italiani si sono classificati tra i top ten, e per quanto riguarda la scorsa stagione due settimi posti di De Aliprandini in Alta Badia e nelle finali di Soldeu. Questo il bilancio a dir poco sconfortante degli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutto pronto per l’avvio della stagione - domani termina il lavoro a Hintertux : Ormai ci siamo. Mancano pochi giorni e scatterà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Si inizierà con il gigante femminile di sabato 26 ottobre e proprio per questo motivo le nostre atlete stanno rifinendo gli ultimi dettagli della loro preparazione in vista dell’esordio che, comee consuetudine, si terrà sul ghiacciaio di Soelden. Si concluderà nella giornata di domani, quindi, l’ultima fase di avvicinamento alla ...

Sci alpino - come vedere la Coppa del Mondo 2019-2020 in tv. La guida completa e il programma : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta prendere il via e lo farà, come al solito, dal ghiacciaio austriaco di Soelden, con i primi due giganti dell’annata. La stagione si concluderà poi il 22 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo con le finali. Per quanto riguarda il programma maschile vedremo ben 45 gare (10 discese, 8 supergiganti, 9 giganti, 12 speciali, 3 combinate, 3 slalom paralleli), spalmate in 23 diverse località Per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la missione impossibile di Sofia Goggia. Obiettivo : provare a mettere dei dubbi a Mikaela Shiffrin : Sta per cominciare col gigante di Soelden di sabato prossimo un’altra entusiasmante stagione di Coppa del Mondo femminile. Sì, entusiasmante, perché malgrado da tre anni domini la stessa atleta, Mikaela Shiffrin, 17 gare vinte nella scorsa stagione, nuovo record assoluto in Coppa, 19 comprese quelle dei Mondiali, c’è un’ampia schiera di fuoriclasse pronte ad approfittare di qualche suo passo falso o di qualche suo calo di forma fisica (che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : si riparte a Soelden senza Marcel Hirscher. Pinturault e Kristoffersen si contendono il trono - Paris terzo incomodo : Domenica prossima la Coppa del Mondo maschile ripartirà senza colui che l’ha monopolizzata nelle ultime stagioni, e cioè Marcel Hirscher, e tra i tanti scenari che si aprono improvvisamente c’è il possibile approdo sul podio della classifica generale di Dominik Paris. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo è stato quarto assoluto l’anno scorso grazie a sette vittorie, quattro in discesa e tre in superG, se poi teniamo conto che Domme ha vinto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della stagione per quel che riguarda il Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 scatterà, come tradizione, dal ghiacciaio di Soelden, con i primi giganti dell’annata. Siamo giunti alla 54esima edizione della manifestazione che si concluderà il 22 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo. In campo maschile sono in Programma 45 gare (10 discese libere, 8 supergiganti, 9 slalom giganti, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quasi fatte le squadre azzurre per i giganti di Soelden - resta un piccolo dubbio tra le donne : Sono quasi definitive le squadre azzurre che sabato 26 e domenica 27 ottobre parteciperanno al gigante femminile e a quello maschile di Soelden. L’annuncio è stato dato durante un incontro della stampa con la Federazione Italiana Sport Invernali e il suo presidente Flavio Roda. Sono stati presentati gli ultimi partner FISI, Livigno e RTL 102.5, ma anche i Mondiali di biathlon di Anterselva 2020, che si svolgeranno dal 13 al 23 febbraio e di cui ...

Sci alpino - parte ufficialmente la stagione di Coppa del Mondo : Soelden ospita la prima tappa sabato 26 ottobre : Disco verde per la pista di Soelden, sabato 26 ottobre parte ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa di Cdm, sarà la pista austriaca di Soelden, che ha ricevuto il benestare della Fis dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Le gare sono previste nel weekend del 26 e 27 ottobre: ad ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Soelden - confermati i giganti d’apertura : E’ stato effettuato il controllo della neve sul ghiacciaio del Rettenbach dove sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno i due giganti d’apertura della Coppa del Mondo 2019-2020 a Soelden, prima quello femminile e poi quello maschile. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte larghe. Quella femminile andrà in scena per la ventiduesima volta, quella maschile per la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Soelden - confermati i giganti d’apertura : E’ stato effettuato il controllo della neve sul ghiacciaio del Rettenbach dove sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno i due giganti d’apertura della Coppa del Mondo 2019-2020 a Soelden, prima quello femminile e poi quello maschile. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte larghe. Quella femminile andrà in scena per la ventiduesima volta, quella maschile per la ...

Sci alpino - montepremi faraonico per la discesa di Kitzbuehel! Cifra a cinque zeri - borsa succulenta per la Classica : La discesa di Kitzbuehel è uno dei eventi più importanti dello stagione di sci alpino, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali. L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 25-26 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto che hanno ...