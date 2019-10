Schwab Rapid Vienna | ”Spero che il Napoli faccia stancare il Salisburgo”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 22 ottobre 2019): Il Salisburgo attaccherà e presserà per 90 minuti A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefan, capitano delche affronterà il Salisburgo -che giocherà domani contro ilin Champions League- nella prossima gara di campionato. “Guarderò Salisburgo-con grande interesse anche perché domenica affronteremo il Salisburgo alla Red Bull Arena e spero che illi. Immagino che mercoledì si giocherà una partita molto intensa e fisica così il Salisburgo si stancherà e domenica sarà in affanno. E’ vero che l’anno scorso Salisburgo esi sono affrontate e quindi si conoscono, ma il Salisburgo è cambiato molto. Ora è una squadra più giovane, ha cambiato allenatore e il tecnico chiede loro di essere ancora più aggressivi ed offensivi. Il Salisburgo attaccherà e presserà per 90 ...

lazio_magazine : RAPID VIENNA - Schwab: 'Napoli, fai stancare il Salisburgo! Vi dico i punti deboli della squadra...' - milanmagazine_ : RAPID VIENNA - Schwab: 'Napoli, fai stancare il Salisburgo! Vi dico i punti deboli della squadra...' - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: RAPID VIENNA - Schwab: 'Napoli, fai stancare il Salisburgo! Vi dico i punti deboli della squadra...' -