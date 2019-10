Sanremo2020 | ecco tutti i nomi dei sessantacinque candidati della categoria “Nuove

Fonte : domanipress

(Di martedì 22 ottobre 2019)artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novitàprossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. «Sono felicissimo per questa partecipazione numerosa dei giovani – commenta a caldo il direttore artistico Amadeus – che con quasi 850 iscritti rappresenta il record delle ultime edizioni e sono orgoglioso soprattutto per il livello musicale molto alto di questi ragazzi. Con la Commissione abbiamo ascoltato per ore e ore i brani proposti e abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da ...

