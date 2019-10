Sandro Gozi | ora il governo francese chiede chiarimenti al renziano sul contratto di

Sandro Gozi - “il renziano nel gabinetto del primo ministro francese Philippe è anche consulente per il governo di Malta” : Sandro Gozi non è solo il responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese Edouard Philippe, ma a partire da luglio 2018 ha anche ricoperto l’incarico di consulente personale del premier maltese Joseph Muscat. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta tra Le Monde e il Times of Malta, il renziano ed ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni, non solo sta lavorando per l’esecutivo francese, ...