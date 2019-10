San Siro | ristrutturare o costruire da zero? Secondo me bisogna ripensare tutto il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) In questi giorni, per chi come me abita in zona San, si vive un momento di grande fermento. Ci si incontra, si parla, ci si confronta su quale sia il futuro migliore per la nostra zona, dopo la presentazione dei progetti di Milan e Inter per il nuovo stadio. In un primo momento si sono sentite più forti le voci di quelli che a gran voce hanno gridato che il Meazza non si tocca, che il quartiere non ha bisogno di riqualificazione, che non occorre fare nulla se non, al massimo,lo stadio esistente. Ma piano piano hanno iniziato a emergere anche le voci di coloro che invece sono stanchi di vivere in una zona che è priva di servizi, che di fronte alla case di via Tesio ha solo enormi spiazzi di cemento, dei parcheggi e un parchetto mal tenuto, e che spera in un forte investimento per riqualificare l’intero quartiere. Nasce così il comitato “Progetto San ...

