Rosso Ferrari | il podcast di Dal Monte e Zapelloni

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : la festa Ferrari al parco chiuso. Tripudio Rosso! : Inattesa e di grande valore. La doppietta Ferrari a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, ha il sapore della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che la Rossa potesse imporsi in questo modo su un tracciato, in teoria, molto ostico per la SF90. Gli aggiornamenti invece hanno funzionato e la strategia di corsa è stata perfetta. Sebastian Vettel è tornato al successo dopo più di un anno e Charles Leclerc, anche se amareggiato per la ...

F1 - GP Singapore 2019 : SOGNO Rosso! Vettel vince davanti a Leclerc - doppietta epica! La Ferrari domina e riapre tutto! : La dodicesima edizione del GP di Singapore di F1 si chiude con una storica doppietta Ferrari che segna la rinascita di Sebastian Vettel che centra in maniera incredibile la cinquantatreesima vittoria in carriera e la prima dall’ormai lontanissimo Spa 2018. Il tedesco della Ferrari sfrutta al meglio l’undercut nel primo e unico pit stop per balzare davanti a tutti nell’incredulità generale del box e soprattutto di Charles ...

Charles Leclerc vede solo Rosso - la fidanzata Giada : Lasciata per la Ferrari : Charles Leclerc, il giovanissimo pilota delle Ferrari, sta stupendo tutti con la sua grinta e determinazione. A soli ventuno anni, il pilota monegasco ha già compiuto una mezza impresa, in un anno in cui la Rossa stentava a decollare. Due gran premi vinti (Belgio e Italia) e la pole position di questo fine settimana lo inseriscono, di diritto, tra le stelle nascenti della Formula1. Ed è proprio al suo futuro da campione che deve aver pensato ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari torna a vincere a Monza dopo 9 anni. Tutti i precedenti trionfatori in Rosso : 3283 giorni, 469 domeniche. Tanto era trascorso dall’ultimo successo di una Ferrari a Monza. Il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno ha finalmente riportato il sorriso ai tifosi del Cavallino Rampante sulla pista di casa. Da Fernando Alonso il 12 settembre 2010 a Charles Leclerc quest’oggi, l’8 settembre 2019. Ben nove anni di distanza, un digiuno quasi storico per i piloti di Maranello su una pista nella quale hanno ...

Super Leclerc su Ferrari trionfa a Monza davanti a Bottas e Hamilton : è delirio Rosso. L'ultima vittoria nove anni fa : Trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...

Charles Le Roi - Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari : battute le Mercedes! : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, ...

Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in Rosso : ” sarò deluso dal non aver guidato una Ferrari? Dico che…” : Lewis Hamilton sincero e a cuore aperto a Monza: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp d’Italia Si accendono i motori domani sulla pista di Monza, per le prime prove libere del Gp d’Italia. Intanto oggi nel paddock del circuito brianzolo i piloti hanno incontrato i tifosi e la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’appuntamento italiano. photo4/Lapresse Reduce dal secondo ...