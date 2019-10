Ronn Moss | il Ridge di ‘Beautiful’ si è sposato in Italia Le foto delle nozze e chi è la

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Per anniè stato il volto del celebreForrester di Beautiful, soap opera di successo che va in onda indal 4 giugno 1990 (prima su Rai Due, poi su Canale 5 e Rete 4). Nel 2012, dopo 25 anni di onorata carriera, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il cast. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre inla puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013. “Tante volte mi sono annoiato nel recitare” aveva confessato Ronal Corriere della Sera. “È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen. Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto innon so rispondere perché ho ...

