Roma | sfratto rinviato per lo storico Caffè Greco Ministero alavoro per evitare chiusura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) È statoalla fine del gennaio 2020 lo stratto dello, in via dei Condotti a. Niente forza pubblica, dunque, per liberare lolocale nel centro della Capitale, che rischia di chiudere per il mancato accordo con il proprietario delle mura, l’ospedale Israelitico. “Stamattina abbiamo ricevuto un atto giudiziario che conferma la fissazione dell’udienza il 14 novembre prossimo e obbliga le parti, sia il proprietario delle mura che quello dell’attività dellolocale di via dei Condotti ad arrivare ad un incontro per la tutela del” ha spiegato l’avvocato Nicola Paglietti, legale dei titolari. “Possiamo ringraziare per la presenza il maestro Andrea Morricone, che ha anche allietato i presenti con le sue musiche, il senatore Zanda, tesoriere del Pd, e i senatori Cicchitto e Gasparri. Si è ottenuto un rinvio – ...

matteosalvinimi : È ancora più importante essere in piazza a Roma il 19 ottobre per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori, s… - VittorioSgarbi : #salviamoilcaffègrecodiroma Vogliono sfrattare lo storico “Caffè Greco” di Roma: è come radere al suolo il Colosseo… - laurabartolo66 : RT @parm36282152: Il lungo addio del Caffè Greco di Roma, Zanda e Cicchitto al presidio. Sfratto rinviato all'8 genn… -