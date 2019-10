Roberto Anselmi Fiacchini | l' avvocato | I coniugi hanno rinunciato alla separazione

Fonte : blogo

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'Anna Maria, legale di, il figlio adottivo di Renato Zero, è intervenuta, oggi, martedì 22 ottobre 2019, a 'Storie italiane' su Rai1, per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista l'uomo, ad oggi, accusato di maltrattamenti in famiglia:, l': "I. Sono tornati a vivere come marito e moglie" 22 ottobre 2019 11:01.

gossipblogit : Roberto Anselmi Fiacchini: 'I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito e moglie' - zazoomnews : Renato Zero chiesti un anno e quattro mesi per il figlio adottivo Roberto Anselmi Fiacchini per maltrattamenti -… - IncontriClub : Renato Zero, chiesti un anno e quattro mesi per il figlio adottivo Roberto Anselmi Fiacchini per maltrattamenti… -