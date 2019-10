Robert Pattinson e la scena della masturbazione | “Sono andato fino in fondo Il regista

Sarà Zoe Kravitz la Catwoman in The Batman con Robert Pattinson : Zoe Kravitz raccoglierà il testimone lasciato nel 2012 da Anne Hathaway, The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, e indosserà la sexy tutina di Catwoman. Il personaggio dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1940, pubblicato dalla Matt Reeves, è legato a doppia mandata al mondo di Batman e Gotham City: al fianco della trentenne figlia d`arte ci Sarà infatti un nuovo uomo pipistrello: Robert Pattinson che raccoglierà il testimone da ...

«The Batman» - Christian Bale : «Robert Pattinson è la scelta giusta» : Nessuna invidia, nessun risentimento. Christian Bale, al fuoco polemico dei ...

Robert Pattinson parla del suo costume di «The Batman» : Finora abbottonatissimo, Robert Pattinson, l’attore ha finalmente svelato le prime impressioni sul suo prossimo ruolo come The Batman di Matt Reeves. «Era da moltissimo tempo che pensavo a Batman. Volevo sul serio farlo» racconta l'attore a Variety, spiegando la propria eccitazione non appena aveva saputo che si stata lavorando a uno script su un Batman trentenne. «Continuavo a dirlo a Matt. Ma non riuscivo a farlo ...

Robert Pattinson : «La prima volta che ho indossato il costume di Batman» :

Kristen Stewart e Robert Pattinson : "Il nostro amore rovinato dai paparazzi" : Sono passati dieci anni dall'uscita del primo film della saga Twilight, eppure sembra soltanto ieri quando tutti vociferavano che l'amore raccontato sul grande schermo che vedeva uniti la pallida Bella e l'avvenente vampiro Edward fosse realtà. Ebbene, quella tra Kristen Stewart e Robert Pattinson è stata una storia d'amore capace di coinvolgere tutti, e a dieci anni di distanza da quel momento c'è ancora chi spera che tra i due sia tempo di ...

Kristen Stewart ricorda l’amore con Robert Pattinson : “Ci è stato tolto tanto” : Le nuove dichiarazioni di Kristen Stewart su Robert Pattinson A dieci anni dall’uscita del primo film di Twilight, Kristen Stewart è tornata a parlare della sua relazione con il collega Robert Pattinson. La storia d’amore tra i due ha fatto sognare tutti e c’è ancora chi sogna un ritorno di fiamma. Cosa alquanto improbabile visto […] L'articolo Kristen Stewart ricorda l’amore con Robert Pattinson: “Ci è stato ...