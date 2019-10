Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 22 ottobre 2019) NBA2019 2020 – Torna la NBA: nella notte la sfida tra Toronto Raptors e New Orleans Pelicans darà ufficialmente il via alla regular season 2019/20. Si parte, dunque, con i campioni in carica che, oltre alla consegna dell’anello, dovranno vedersela con i Pelicans di Nicolò Melli, il terzo italiano sbarcato in estate in … L'articolo, unada 3,7diin

gaetanoz : RT @CalcioFinanza: Riparte l’Nba, una lega da 3,7 miliardi di dollari in stipendi: guidano Curry e i Portland Trail Blazers - FinancialSs : Riparte l’Nba, una lega da 3,7 miliardi di dollari in stipendi #calcio #finanza - CalcioFinanza : Riparte l’Nba, una lega da 3,7 miliardi di dollari in stipendi: guidano Curry e i Portland Trail Blazers… -