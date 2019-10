Rinvio Brexit Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre

Brexit : è caos nel Parlamento UK dopo l'ultimo Rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

Non si scappa dal Rinvio della Brexit : Ancora un rinvio della Brexit. A sera la prospettiva diventa concreta al Parlamento europeo, che giovedì a Strasburgo avrebbe dovuto votare sull’accordo siglato dal premier Boris Johnson con l’Ue, se fosse stato approvato a Londra. Invece no: non succederà. Alla conferenza dei presidenti dei gruppi con il capo negoziatore europeo sulla Brexit Michel Barnier, il timore diventa una certezza dopo che oggi a Westminster lo ...

Brexit - schiaffo a Johnson : lui chiede il Rinvio alla Ue con una lettera senza firma : LONDRA Westminster non ha esattamente bocciato l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit, ma ha chiesto più tempo, sia per analizzarlo che per passare alla sua applicazione pratica. Un bel...

Brexit - Johnson ha chiesto il Rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

Brexit - il Parlamento vota per un nuovo Rinvio. E Boris fa il gioco delle due lettere con l'Ue Scheda |Cos’è successo sabato : Nuova frenata dei parlamentari britannici, che chiedono un altro rinvio. Johnson: il voto sull’accordo si terrà la prossima settimana. L’Ue «prende atto» del voto e chiede di essere «informata sui prossimi passi»

Il governo britannico ha chiesto il Rinvio di Brexit : Come imponeva la legge approvata a inizio settembre: Boris Johnson ha però mandato all'Unione Europea una seconda lettera per dire di ignorare la prima

Brexit - Parlamento vota per il Rinvio del voto : La Camera dei Comuni britannica ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto dal deputato Oliver Letwin

Brexit - Johnson : Rinvio non è soluzione : 21.35 Scrive ai deputati il premier britannico Johnson: ribadisce il no al rinvio Brexit oltre il 31 ottobre. E si dice convinto che neppure l'Ue lo voglia. Il presidente del Consiglio europeo, Tusk, "aspetta la lettera" di Johnson dopo che oggi il parlamento Gb ha rinviato il voto sull'accordo Londra-Ue a dopo il sì della legge attuativa dell'intesa Johnson riproporrà lunedì alla Camera dei Comuni il suo 'deal', non votato oggi, e presenterà ...

Brexit - “un milione di persone” in strada contro l’uscita dall’Ue. Esultanza dopo il ‘sì’ di Westminster al Rinvio – FOTOGALLERY : Una folla in festa davanti a Westminster: in centinaia di migliaia (un milione di persone, secondo gli organizzatori) hanno esultato di fronte al Parlamento britannico quando è arrivata la notizia del ‘sì’ dei deputati all’emendamento Letwin che ha rinviato il voto sull’accordo di divorzio dall’Ue, raggiunto in extremis con Bruxelles dal premier conservatore Boris Johnson. La manifestazione, organizzata da People’s Vote, ...

Brexit. Johnson invierà all’Ue la lettera di Rinvio per evitare il carcere : A Downing St sono convinti che Boris Johnson si sia convinto ad inviare comunque all’Ue la lettera di rinvio, per

Brexit - sì a emendamento per nuovo Rinvio : AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - La Camera dei Comuni ha approvato l’emendamento Letwin (322 i sì e 306 i no) che rinvia il voto decisivo sull'intesa tra governo britannico e Ue sulla Brexit a dopo l'approvazione della legislazione attuativa dell’accordo stesso. Johnson ora dovrebbe chiedere entro stasera un rinvio della Brexit a Bruxelles, rispetto al termine di scadenza del 31 ottobre, ma il primo ministro aveva già anticipato che ...

Brexit - Westminster vota il Rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - Westminster vota il Rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit. Nuovo colpo di scena : ora il Rinvio sarà almeno fino al 31 gennaio 2020 : C’è il clamoroso colpo di scena per la Brexit. I parlamentari britannici hanno frenato l’approvazione dell’accordo raggiunto dal premier Boris