RIFORMA PENSIONI Com' è cambiata la spesa prima e dopo la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI/ La "visione" che manca a Quota 100 - Quota 92 & co. : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI con diverse proposte. Serve però una visione d'insieme di previdenza e assistenza

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “non è RIFORMA - ma teniamola” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “non è riforma, ma teniamola” Pensioni ultima ora – Quota 100 e riforma Fornero continuano ad alimentare il dibattito pubblico in materia previdenziale. Proprio l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è tornata a parlare di Pensioni, compiendo alcune riflessioni su quelle che sono state le sue azioni negli anni passati. Pensioni ultima ora, Fornero contro Salvini: le persone sono più sagge ...

Gualtieri : cantieri per RIFORMAre il fisco e le pensioni : Gualtieri: cantieri per riformare il fisco e le pensioni. "E' andata molto bene, abbiamo approvato tutto all'unanimità, rispettando le scadenze"

Pensioni - Fornero : 'Quota 100 non è RIFORMA - in Italia 45 mila tra i cento e i 110 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 non sono una riforma, ma una controriforma di piccole proporzioni alla mia riforma di otto anni fa, con finalità elettorali. Con questa misura per tre anni, fino al 2021, si concederanno eccezioni rispetto alla mia legge del 2011". E' Elsa Fornero a esprimersi sullo sturmento di pensione anticipata introdotto quasi un anno fa dal primo Governo Conte e voluto, soprattutto, da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio. ...

Pensioni ultime notizie : Landini “impegno RIFORMA entro aprile 2020” : Pensioni ultime notizie: Landini “impegno riforma entro aprile 2020” Nuovo incontro e confronto tra sindacati e governo: sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil sull’incontro avvenuto con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. La cosa quasi certa è che Quota 100 non sarà toccata nel 2020, sebbene l’aspetto più importante ...

Pensioni : Bellanova - ‘quota 100 per pochi - serve RIFORMA seria’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota100 è una misura a tempo e per pochi, che non considera i lavori usuranti, discrimina i lavoratori e toglie risorse a migliaia di giovani e famiglie. Abbiamo sì bisogno di una riforma Pensionistica ma seria, strutturale, che non gravi sulle spalle dei nostri”. Lo scrive il ministro Teresa Bellanova di Italia Viva su twitter. L'articolo Pensioni: Bellanova, ‘quota 100 per pochi, ...

Pensioni - Quota 100 : ecco come pensa di intervenire il governo. Matteo Renzi : "Via subito la RIFORMA" : Via Quota 100 e nessun mini-aumento di tasse. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene sulla manovra di bilancio e si dice soddisfatto per la decisione di non alzare l'Iva: "Gran passo in avanti, davvero: tutt'altro che scontato fino a qualche giorno fa". E attacca: "Prima che aumentare le ta

RIFORMA PENSIONI : Marattin (ItaliaViva) chiede l'abolizione totale di Quota 100 : "Politica più ingiusta degli ultimi 25 anni perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l'Ape Sociale": ad affermarlo il deputato di Italia Viva Luigi Marattin da sempre contrario ai requisiti richiesti dalla Quota 100 e ai costi ingenti richiesti dalla misura. Marattin propone la cancellazione di Quota 100 Ed è per questo motivo che lo stesso renziano critica il meccanismo ...

RIFORMA PENSIONI/ Da Quota 100 a Quota 92 un problema resta irrisolto : RIFORMA PENSIONI: Quota 100 resterà in vigore. La misura presenta dei limiti, come pure quelle alternative che vengono proposte

RIFORMA PENSIONI - Tridico : 'Q100 non verrà prorogata dopo la naturale scadenza' : Quota 100 terminerà nel 2021 e non verrà rinnovata. È questa la principale notizia di oggi, 9 ottobre, sul tema Riforma pensioni, che tocca da vicino milioni di cittadini italiani. L'anticipo pensionistico, introdotto per il triennio 2019-2021 dal precedente Governo formato da M5S e Lega, non avrà una proroga dopo la sua naturale scadenza. Ad affermarlo senza lasciare adito a dubbi di alcun tipo è stato proprio il presidente dell'Inps Pasquale ...

RIFORMA PENSIONI e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Pensioni News Ottobre 2019 : quota 100 - RIFORMA PENSIONI anticipate - ultime notizie scuola e lavoratori precoci : Le notizie e le informazioni sulle pensioni cambiamo di mese in mese ogni volta. È difficile stare dietro a tutte le News, perciò ecco tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla riforma delle pensioni anticipate e tutte le ultime notizie per Ottobre 2019. Innanzitutto sembra essere confermata l’abolizione della legge Fornero, con l’attuazione della riforma quota 100, che sarà possibile per lavoratori privati, lavoratori statali, ...

RIFORMA PENSIONI/ Per aiutare i giovani serve davvero chiamare in causa l'Inps? : Nella Nadef viene confermata la volontà di varare un intervento di RIFORMA PENSIONI in favore dei giovani utilizzando l'Inps

RIFORMA PENSIONI e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...