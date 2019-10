Reddito di cittadinanza | Inps | sono 982mila le domande accolte su 1 | 5 milioni presentate

Reddito cittadinanza - Inps : accolte 982mila domande - 415mila quelle respinte : La maggior parte delle domande arriva dalle regioni del Sud e delle Isole con 849mila nuclei (56%). A seguire le regioni del Nord, con 425mila nuclei (28%), e quelle del Centro con 249mila nuclei (16%). Da aprile a oggi, i nuclei decaduti dal diritto di usufruire del RdC sono invece 39mila

Reddito di cittadinanza - attese deluse tra nuclei familiari "decaduti" e rinunce : Secondo i dati Inps una famiglia su 100 percepisce un importo mensile superiore a 1.200 euro, ma la maggior parte può fare i...

Reddito di cittadinanza tra lavoro obbligatorio e data unica : novità in vista : Reddito di cittadinanza, le Regioni chiedono "data unica" per poter applicare le sanzioni se il beneficiario convocato non...

Reddito di cittadinanza tra lavoro obbligatorio e data unica : le possibili novità : Reddito di cittadinanza, le Regioni chiedono "data unica" per poter applicare le sanzioni se il beneficiario convocato non...

Reddito di cittadinanza tra lavoro obbligatorio e data unica : che cosa può cambiare : Reddito di cittadinanza, le Regioni chiedono "data unica" per poter applicare le sanzioni se il beneficiario convocato non...

Reddito di cittadinanza - ultime ore per aggiornare la domanda. Chi deve farlo (e perché) : Il tempo è quasi scaduto: chi ha fatto richiesta a marzo deve integrare la propria documentazione entro il 21 ottobre. In...

Reddito di cittadinanza - nullatenenti e senza lavoro (ma solo sulla carta) : controlli e arresti : Operazione della Guardia di finanza di Salerno: sospensione del Reddito di cittadinanza finora percepito per cinque persone...

Reddito di cittadinanza : tutti (o quasi) lo detestano - ma nessuno lo tocca : Renzi si schiera ("è una misura sbagliata") ma non affonda il colpo. Abolire il sussidio è un'utopia per almeno due motivi

Salerno - fermati 12 contrabbandieri : in cinque si erano dichiarati nullatenenti e percepivano il Reddito di cittadinanza : Ufficialmente nullatenenti e percettori del reddito di cittadinanza. In realtà, contrabbandieri. Così, cinque uomini – tutti tra i 50 e i 60 anni – sono stati arrestati dalla Guardia di finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Salerno. L’intera banda, in totale composta da 12 persone, secondo gli inquirenti operava in diversi comuni dell’agro nocerino-sarnese. L’accusa per i dodici – ...

Al via la fase 2 del Reddito di cittadinanza - offerte di lavoro dai Comuni : Inizia la seconda fase del progetto Reddito di cittadinanza. La palla tra non molto passerà ai Comuni che dovranno redarre progetti per mettere a lavoro i percettori del Reddito. Oggi, in Conferenza Unificata del Parlamento, è stato dato il via libera al Decreto che definisce le forme e le modalità di attuazione dei PUC (progetti utili alla collettività), che i Comuni dovranno attivare affinché i beneficiari del Reddito di cittadinanza, a ...

Al via la fase 2 del Reddito di cittadinanza - : Inizia la seconda fase del progetto Reddito di cittadinanza. La palla tra non molto passerà ai comuni che dovranno redarre progetti per mettere a lavoro i percettori del Reddito. Oggi, in Conferenza Unificata del Parlamento, è stato dato il via libera al Decreto che definisce le forme e le modalità di attuazione dei PUC (progetti utili alla collettività), che i Comuni dovranno attivare affinché i beneficiari del Reddito di cittadinanza, a ...

Reddito di cittadinanza - doppio sequestro per i furbetti : Lavoravano ma percepivano il Reddito di cittadinanza: la Guardia di finanza sequestra le loro attività commerciali...

Vittorio Feltri sul Reddito di cittadinanza : "Se regaliamo soldi - diamoli pure ai brigatisti" : Domenica scorsa a Non è l' Arena, programma televisivo condotto magistralmente da Giletti sulla "7", era ospite l' ex terrorista Raimondo Etro, che fu protagonista con vari compagni di attentati mortali, e il dibattito in studio è stato feroce, perché quasi tutti i presenti erano contrari al fatto c

Reddito di cittadinanza : cambio codice negozio per aggirare norme. Il caso : Reddito di cittadinanza: cambio codice negozio per aggirare norme. Il caso Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito entrata in vigore per volontà per Governo Conte I sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. A distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, oltre ad essere molto criticata da alcune componenti ed esponenti politici, è ancora al centro di numerose polemiche. Striscia la notizie, il caso in provincia di ...