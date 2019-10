Red Dead Online – Philip Carlier | abitante della palude | ricercato vivo o morto

Un video mette confronto Red Dead Redemption 2 su PC e Xbox One X : Red Dead Redemption 2 uscirà sul PC tra due settimane ed è già arrivato il primo confronto grafico tra questa versione e quella console.Il filmato, mostra il trailer per PC a confronto con quello di Xbox One X, nelle stesse scene e negli stessi ambienti.La compressione del video, in realtà, non permette di giudicare effettivamente la differenza visiva delle texture. Tuttavia, possiamo notare la distanza di visualizzazione migliorata nella ...

La grafica di Red Dead Redemption 2 su PC è da brividi nel primo video gameplay : Red Dead Redemption 2 su PC non è più solo una fantasia di tutti gli estimatori della Master Race. Rockstar Games ha infatti annunciato che il suo kolossal dalle tinte western sbarcherà anche sui nostri personal computer. Prima tramite il Rockstar Launcher ufficiale, che permetterà di scaricare il gioco a partire dal prossimo 5 novembre. Poi su Google Stadia, al debutto il 19 novembre in Italia, e su Steam, ultima piattaforma ad accoglierlo - ...

Red Dead Redemption 2 per PC si mostra nel trailer di debutto : Rockstar Games ha pubblicato il trailer di debutto per la versione PC di Red Dead Redemption 2.Red Dead Redemption 2 per PC porta in vita la storia epica di Arthur Morgan e della banda di Van der Linde in nuovi modi, senza la mancanza di abbaglianti miglioramenti tecnici che offrono un'immersione più profonda. Questi includono maggiori distanze, migliori ombre e luci, nuove texture per l'erba, le pellicce e molto altro. Il tutto integrato da una ...

The Initiative : il nuovo studio di Microsoft che vanta la presenza del designer di Red Dead Redemption sta testando il suo nuovo gioco : Uno dei nuovi studi interni di Microsoft, The Initiative, ha un sacco di grandi talenti nel suo staff. L'azienda impiega Christian Cantamessa, writer e designer di Red Dead Redemption, nonché il produttore di God of War, Brian Westergaard. Lo studio ha anche dipendenti veterani di Respawn, BioWare e Naughty Dog tra i suoi ranghi, mentre l'ex Square Enix e boss di Activision, Darrell Gallagher è a capo dello studio. Inutile dire che i fan di Xbox ...

Red Dead Redemption 2 : tra i requisiti 150GB di spazio e una GTX 1060 : Nell'ultimo anno si è parlato molto del porting su PC di Red Dead Redemption 2, ultimo straordinario videogioco open-world di Rockstar Games. Finalmente è arrivata di recente la conferma dell'uscita del videogioco anche per la piattaforma PC. Dovremo aspettare il 5 Novembre per alcuni store online selezionati (come Rockstar Games Launcher e Epic Games Store), e Dicembre per Steam. Il videogioco sarà inoltre un gioco lanciato su Google ...

Red Dead Redemption 2 per PC è ora disponibile per il pre-acquisto attraverso il Rockstar Games Launcher : Red Dead Redemption 2 arriva su PC il 5 novembre e, a partire da oggi, puoi preacquistarlo esclusivamente tramite il Rockstar Games Launcher. Con tante novità e una serie di miglioramenti tecnici, grafici e alle prestazioni, abbiamo reso Red Dead Redemption 2 per PC la versione definitiva dell'epica avventura di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde. Ecco le prime immagini mozzafiato e alcuni dettagli.Da oggi fino al 22 ottobre, potete ...

Red Dead Redemption 2 per PC : ora disponibile per il preacquisto tramite il Rockstar Games Launcher : Red Dead Redemption 2 arriva su PC il 5 novembre e, a partire da oggi, puoi preacquistarlo esclusivamente tramite il Rockstar Games Launcher. Con tante novità e una serie di miglioramenti tecnici, grafici e alle prestazioni, abbiamo reso Red Dead Redemption 2 per PC la versione definitiva dell’epica avventura di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde. Ecco le prime immagini mozzafiato e alcuni dettagli. Da oggi fino ...

Aspettiamo l’uscita di Red Dead Redemption 2 su PC con le specifiche minime e consigliate per giocare : Ora che Red Dead Redemption 2 su PC non è più solo una fantasia, un po' tutti i giocatori interessati potranno finalmente godersi l'ultimo grande capolavoro a marchio Rockstar Games. Dopo un anno di esclusività su PlayStation 4 e Xbox One, l'avventura open world con protagonista il fuorilegge Arthur Morgan - e dal deciso sapore spaghetti western - sarà quindi disponibile sugli schermi dei nostri personal computer a partire dal 5 novembre, ...

Red Dead Redemption 2 per PC : un leak avrebbe svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati : Red Dead Redemption 2 arriverà finalmente su PC il 5 novembre e, in rete, è comparso un rumor sulle specifiche necessarie per poter riprodurre il capolavoro di Rockstar.Stando a quanto affermato da Nibel su Twitter, il gioco peserà 150 GB invece dei 105 GB della versione console e con queste notizie / voci arriva un'immagine che contiene tutto ciò che dovreste sapere riguardo il tipo di hardware di cui avrete bisogno per giocare RDR2 su PC.Va da ...

Red Dead Online : Sergio Vincenza è la Taglia leggendaria di questa settimana : L'istigatore anarchico ed ex tiratore scelto dell'esercito, Sergio Vincenza, è la Taglia leggendaria di questa settimana di Red Dead Online. Da quando ha disertato, Vincenza è in fuga e la sua precisione con il fucile è diventata leggendaria. Il riflesso del suo mirino è diventato un tetro presagio di morte certa.Un tentato omicidio al governatore di Saint Denis è stata la sua ultima missione; si dice che ora si sia rintanato in una torre di ...

Red Dead Online – Sergio Vincenza : pericoloso disertore dell’esercito a piede libero : L’istigatore anarchico ed ex tiratore scelto dell’esercito, Sergio Vincenza, è la Taglia leggendaria di questa settimana. Da quando ha disertato, Vincenza è in fuga e la sua precisione con il fucile è diventata leggendaria. Il riflesso del suo mirino è diventato un tetro presagio di morte certa. Un tentato omicidio al governatore di Saint Denis è stata la sua ultima missione; si dice ...

Ecco perché la versione PC di Red Dead Redemption 2 arriva su Steam in un secondo momento : Per la gioia di tanti giocatori, Red Dead Redemption 2 arriverà anche su PC a partire dal 5 novembre, tuttavia il gioco non sarà disponibile immediatamente su Steam.Come riporta il famoso analista Daniel Ahmad, il motivo è legato alle percentuali che Rockstar guadagna dalla vendita del gioco nei vari negozi digitali. Il rapporto di Ahmad indica che la compagnia incassa il 95% degli acquisti su Rockstar Launcher e l'88% dalle vendite sull' Epic ...

Red Dead Redemption 2 sarà anche su Stadia al lancio del servizio Google : Se da un lato è notizia delle scorse ore l'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 su PC, ora sappiamo che il celebre titolo di Rockstar Games sarà presente anche su Google Stadia, il servizio di gaming in streaming che tanto sta facendo parlare di sé in questi mesi. Per la precisione Red Dead Redemption 2 sarà giocabile fin dal lancio di Stadia. L'annuncio arriva direttamente da Rockstar tramite un post nel blog ufficiale. /Non ...

Red Dead Redemption 2 su PC è ufficiale e la data di uscita è imminente : Avete sempre sperato, grazie anche ad una serie di leak e rumor, che Red Dead Redemption 2 arrivasse anche su PC? Eccovi accontetati.Il gioco, precedentemente uscito per PlayStation 4 ed Xbox One, si farà strada anche su PC a partire dal 5 novembre. Sì, avete capito bene, tra esattamente un mese. Red Dead Redemption 2 per PC presenterà miglioramenti grafici e tecnici migliorati, nonché nuove missioni dedicate alle taglie, nascondigli da ...