Rai | ecco le nuove fiction

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - ecco il nuovo tRailer : http://www.youtube.com/watch?v= Arriva negli Stati Uniti con sorprendente casualità nel giorno del compleanno di Carrie Fisher, il 21 ottobre, il nuovo trailer di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’ultima pellicola che andrà a chiudere la trilogia sequel della saga ideata da George Lucas negli anni Ottanta. E non è un caso che proprio alla memoria dell’indimenticabile interprete di Leia Organa sia dedicato questo nuovo ...

La prova del cuoco - il momento difficile di Elisa Isoardi : ecco perché Rai 1 si interroga : Bene, ma non benissimo. Questo in estrema sintesi il quadro della stagione televisiva di Elisa Isoardi, la cui La prova del cuoco, in onda su Rai 1, è in affanno in termini di ascolti: fatica infatti a superare la soglia di 1,5 milioni di telespettatori quotidiani. Ma tant'è, la conduttrice si conso

Il Collegio ecco i 20 ragazzi che finiranno nel 1982 nello show di Rai 2 : Il Collegio i 20 ragazzi della nuova edizione dal 22 ottobre su Rai 2 Il Collegio è ambientato nel 1982 e Simona Ventura è la voce narrante Il 22 ottobre si aprono le porte de Il Collegio che avrà anche uno spinoff Il Collegio Off su Instagram e Youtube con le interviste ai vecchi concorrenti (qui i dettagli). Voce narrante dell’edizione è Simona Ventura che prende il posto di Giancarlo Magalli portando lo spirito di quegli anni ’80 ...

Il Collegio 4 - ecco i venti alunni e i nuovi professori del reality di Rai 2 : Il 22 ottobre 2019 riparte Il Collegio, il reality di Rai 2 che funge da vero e proprio esperimento sociale: venti ragazzi di oggi, abituati ai comfort del terzo millennio, vengono catapultati all'interno di un istituto scolastico in cui vigono le regole del passato. In occasione del cambio di voce narrante - Simona Ventura subentra a Giancarlo Magalli -, ci si sposta dagli anni '60 agli '80. Che in filodiffusione nello storico convitto di ...

Possibile non pagare il canone Rai? Ecco i requisiti per l’esenzione nel 2019 : Vi state chiedendo se avete diritto a richiedere l'esenzione dal canone RAI? Il posto è quello giusto. Tenete presente che tutti quelli che detengono un apparecchio televisivo, a prescindere dall'uso che se ne fa o dal numero dei membri della famiglia (bisogna solo risiedere nella stessa abitazione per essere conteggiati come un nucleo unico), sono tenuti al pagamento, salvo alcune eccezioni di cui vi parleremo in maniera più diffusa a seguire. ...

Charlie’s Angels – ecco le protagoniste nel nuovo tRailer italiano : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks nel nuovo trailer italiano di Charlie’s Angels. Il film è scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley. Il film sarà al cinema dal 9 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Inoltre dal 1 ...

Panna cotta CRai con "elevata carica microbica mesofila" : scatta il ritiro - ecco il prodotto interessato : L'allarme e l'ordine di richiamo arriva direttamente dal ministero della Salute: nel mirino tre lotti di Panna cotta al crème caramel marchio Crai. Il ritiro scatta a causa di una elevata carica microbica mesofila che ha causato un'alterazione organolettica. Nel dettaglio, il prodotto interessato da

Gran Turismo Sport Spec II ora disponibile nei negozi - ecco il tRailer di lancio : Gran Turismo Sport Spec II, l'edizione "definitiva" del racing game in esclusiva PS4 di Polyphony Digital, ora è disponibile nei negozi e per l'occasione Sony ha pubblicato il trailer di lancio.Annunciata la scorsa settimana, questa nuova versione include quasi tutti gli update precedentemente pubblicati nel corso degli anni (fino alla versione 1.39 rilasciata lo scorso maggio), per un totale di oltre 275 vetture e più di 25 circuiti. Inoltre ...

His Dark Materials - ecco il nuovo tRailer della nuova serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primo trailer completo di His Dark Materials, la serie tv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questo nuovo adattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente ...

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ecco il TRailer in italiano : Èstato lanciato il Trailer in italiano di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Si tratta dell’attesissimo film di Dc Comics, spin-off di Suicide Squad, sulla figura dell’antieroina Harley Quinn! Nel cast stellare troviamo Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ed Ewan McGregor. L’uscita del film è prevista per il 6 febbraio 2020. #BirdsOfPrey L'articolo ...

Il Paradiso delle Signore 4 Daily : ecco lo spot della nuova stagione - in onda su Rai1 dal 14 ottobre 2019 : Il Paradiso delle Signore sta per tornare. Le nuove avventure del magazzino più lussuoso di Milano ripartono il 14 ottobre prossimo ed ecco il primo promo della stagione numero 4, formato Daily.

Birds of Prey - ecco il primo tRailer del film con Harley Quinn : https://youtu.be/385KUdJIQDk Continua la rinascita dei film della Warner Bros tratti dai personaggi dei fumetti Dc Comics: dopo anni di alterne vicende, scelte più coraggiose hanno portato all’exploit per esempio di Joker, premiato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia e in uscita in sala in questi giorni. Ma altrettanto atteso è anche Birds of Prey, o meglio per citarlo con il suo titolo completo Birds of Prey (and the Fantabulous ...

BRain TRaining sta per arrivare su Nintendo Switch - ecco i primi tRailer : Presto gli amanti dei puzzle potranno mettere le mani sul nuovo capitolo di Brain Training, in arrivo questa volta su Nintendo Switch. Attualmente il gioco ha una data di uscita per il mercato giapponese, ovvero il 27 dicembre. In base ai trailer pubblicati recentemente il gioco avrà due tipi di supporto, orizzontale e verticale, oltre che una modalità multiplayer.I Joy-Con potranno essere utilizzati per rilevare il numero di dita che ...

Ecco il secondo tRailer di The Irishman di Scorsese : il gangster movie che stavamo aspettando! : Una pellicola diretta da uno dei più grandi registi di tutti i tempi: che sia o non sia il suo più grande capolavoro poco importa. Quando esce un nuovo film di Martin Scorsese ogni adepto della setta cinefila di tutto il mondo è chiamato a rapporto. Un po’ come per Tarantino: non andare in sala e vedere C’era Una Volta... A Hollywood è un oltraggio al buon senso. Questa volta però, nel caso di Scorsese non è in sala che si gusterà la pellicola. ...