Quel tir assassino piombato sull' auto ferma | Chi ha ucciso mio marito non ha mai

Messi - il ritiro e Quella ‘frecciata’ a CR7 e Ibra : “cerco meno la ribalta mediatica” : Messi sincero dopo la premiazione della Scarpa d’oro: le parole dell’argentino sul futuro e quel paragone con i colleghi… Messi ha ricevuto ieri la Scarpa d’oro, aggiungendo alla sua bacheca di premi un altro trofeo speciale. Il fuoriclasse argentino ha rilasciato poi un’interessante intervista a Marca, nella quale parla del suo futuro: “io stesso sarò il primo a dire basta quando capirò che è il ...

Non sentirti debole solo perché Quella persona ti manca : Non sentitevi mai deboli, soltanto perché vi manca qualcuno: del resto quando per un motivo o per un altro chi vi è stato accanto non fa più parte della vostra vita, non potrebbe essere altrimenti. E non si tratta di debolezza o di non essere in grado di stare soli, ammettere di sentire la mancanza di una persona è il primo passo per imparare a convivere e a superare il dolore. Lasciare andare via qualcuno che si è amato tanto, non è facile. ...

Torino - sul Po i volontari che ripuliscono il fiume dai rifiuti : “Cambiare la situazione a partire da Quello che accade intorno a noi” : “Dimmi come tratti il fiume e ti dirò chi sei”. Fabio vive in simbiosi con il Po da quando ha iniziato a fare canottaggio vent’anni fa. Con la sua canoa percorre questo tratto metropolitano del fiume ogni settimana: “Il problema principale è che molti torinesi lo considerano ancora una discarica a cielo aperto” racconta mentre insieme ad altri ragazzi raccoglie i resti di un boiler incastrato in mezzo ai tronchi. In tutto il Piemonte sono oltre ...

Marchisio annuncia il ritiro : non conta l'età ma Quello che si sente : Marchisio. "Era giusto arrivare a questa decisione, non conta l'eta'. E' importante quello che si sente dentro".

L'Italia fiscale non ha nulla da spartire con Quella reale : Il clou della manovra di bilancio 2020 – il relativo dibattito si svolgerà per ore nei talk show televisivi – riguarda i 7 miliardi attesi dal contrasto all’evasione fiscale (mediante l’incentivazione dell’utilizzo della moneta elettronica). Come sarà resa possibile l’operazione rimane ancora nel vago, anche se non mancano le rassicurazioni: non dovrebbero esserci penalizzazioni per chi usa il ...

Farmaco con denominazione errata - contiene un principio attivo diverso da Quello indicato : AIFA dispone il ritiro immediato [MARCA e LOTTO] : Errore in ambito Farmacologico: un Farmaco risulta presentare denominazione errata rispetto al contenuto. AIFA ha dunque disposto il ritiro immediato. L’errore è relativo ai medicinali Syntocinon e Synacten. Di seguito il comunicato dell’AIFA: “L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica il ritiro dal mercato del lotto n. 190554 del medicinale per uso ospedaliero “SYNTOCINON fiale 5UI/ml 6 fiale” (scadenza marzo 2022). Il ritiro ...