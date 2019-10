Pesticidi | Greenpeace | “Bene lo stop Ue all’insetticida Thiacloprid”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Commentando la decisione dei Paesi membri dell’Ue, che oggi hanno stabilito di non rinnovare l’autorizzazione all’insetticida thiacloprid, in scadenza alla fine dell’aprile 2020, Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura diItalia, dichiara: «Si tratta di una buona notizia per i consumatori e per le api, dato che uno studio condotto dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha definito il thiacloprid come “presunto” tossico per il sistema riproduttivo, e non ha potuto escludere un possibile impatto sulle api a causa delle lacune nei dati disponibili» Il thiacloprid ha un meccanismo d’azione simile a quello dei tre neonicotinoidi già banditi nell’Ue nell’aprile 2018, da qui i sospetti per i danni ad api e impollinatori. Si tratta inoltre di una delle molecole più frequentemente rilevata anche nel polline raccolto ...

