Peppino di Capri E la moglie Giuliana Gagliardi Dopo la sua morte | Vieni

Chi è Dario Faiella - il figlio di Peppino di Capri : Dario Faiella è il figlio di Peppino di Capri conosciuto grazie ad alcune serie tv in cui ha recitato oltre che per la grande somiglianza con il famoso papà. Classe 1986, è nato a Napoli e lavora nel mondo dello spettacolo da anni con lo pseudonimo di Dario Castiglio. Re della musica, amatissimo dal pubblico, Peppino di Capri, vero nome Giuseppe Faiella, ha tre figli. Era il 1959 quando a Ischia incontrò per la prima volta Roberta Stoppa, ...

Peppino di Capri : "Ho visto da lontano i funerali di mia moglie. Non sei mai preparato" : “Il punto di riferimento era lei. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo... Ora, a chi lo fai sentire?”. Peppino di Capri quest’estate ha compiuto 80 anni e ha salutato per sempre la moglie, dopo una vita passata insieme. Lui, racconta in un’intervista al Corriere della sera, non è riuscito ad assistere ai funerali. È rimasto un po’ in disparte, dalla curva che porta a ...